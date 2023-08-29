Лукашистов из Минобразования напугали британские флаги и телефонные будки 2 29.08.2023, 8:34

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Иностранные языки в Беларуси теперь будут изучать «по-новому».

В кабинетах иностранного языка в белорусских школах британский флаг больше не будет доминировать над английским, а школьников не будут погружать в среду носителей языка. Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире СТВ объяснил новые подходы в изучении иностранных языков.

По словам Кадлубая, летом по школам ходили мониторинговые группы Минобразования, которые обращали особое внимание на кабинеты истории, географии и иностранных языков. Были выявлены недостатки: британские флаги, британские телефонные будки и погружение в среду.

«У нас на протяжении лета работала мониторинговая группа Министерства образования по учреждениям образования всей страны. И хочу вам сказать, что на 2865 учреждений, которые сегодня функционировать начинают, по поводу истории, географии, по поводу этих кабинетов, им было уделено пристальное внимание. И скажу так, единицы на 2865, да, указывалось о том, что где-то по старинке доминирует британский флаг над белорусским в кабинете иностранного языка. Когда-то это все делалось, выстраивалось. Там двухъярусный автобус, телефонная будка британская, погружение в среду и все остальное. Это все исправляется», – рассказал Кадлубай.

По словам замминистра, теперь школьников не будут погружать в культуру носителей языка, а будут учить беларусской культуре и истории на иностранном.

«Тогда же в иностранном языке, мы уже договорились, определились с преподавателями, нужно не изучать и погружаться в культуру и историю носителей языка, а знать о своей культуре и истории на иностранном языке, в этом нет ничего плохого, наоборот, полезно», – заявил Кадлубай.

Он также подчеркнул, что за преподаванием истории и географии ведется строгий контроль.

«А что касается, повторюсь, кабинетов истории, кабинетов географии, которые непосредственно имеют влияние на умы наших детей и педагогов, которые преподают эти предметы, я хочу вас заверить, что у нас в этом вопросе достаточно плотный контроль, все будет на правильном уровне с точки зрения учебника, с точки зрения преподавания материала», – заявил замминистра.

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