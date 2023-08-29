закрыть
29 августа 2023, вторник, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне бежали на Запорожском фронте: ВСУ захватили ценные трофеи

  • 29.08.2023, 8:40
  • 3,924
Россияне бежали на Запорожском фронте: ВСУ захватили ценные трофеи

Оккупанты бросили на позициях гранатометы и противотанковый ракетный комплекс.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на юге, в частности на Запорожском направлении. Там они выбивают российских оккупантов, захватывая их позиции.

На одной из них украинских защитников ждали ценные трофеи, среди которых и гранатометы, которые теперь будут использованы против войск РФ.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Khorne Group». Иногда можно увидеть и ликвидированных захватчиков.

«Очередные взятые позиции», – сказано в подписи к ролику.

Кроме гранатометов оккупанты также бросили свой переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Теперь он тоже будет работать на пользу ВСУ.

Украинские военные отметили, что после россиян повсюду лежат горы мусора. На кадрах можно увидеть пластиковые бутылки, упаковки от сухпайков, коробки из-под патронов и прочий хлам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников