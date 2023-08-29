Россияне бежали на Запорожском фронте: ВСУ захватили ценные трофеи 29.08.2023, 8:40

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Оккупанты бросили на позициях гранатометы и противотанковый ракетный комплекс.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на юге, в частности на Запорожском направлении. Там они выбивают российских оккупантов, захватывая их позиции.

На одной из них украинских защитников ждали ценные трофеи, среди которых и гранатометы, которые теперь будут использованы против войск РФ.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Khorne Group». Иногда можно увидеть и ликвидированных захватчиков.

«Очередные взятые позиции», – сказано в подписи к ролику.

Кроме гранатометов оккупанты также бросили свой переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Теперь он тоже будет работать на пользу ВСУ.

Украинские военные отметили, что после россиян повсюду лежат горы мусора. На кадрах можно увидеть пластиковые бутылки, упаковки от сухпайков, коробки из-под патронов и прочий хлам.

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