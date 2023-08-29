Зампред гродненской «Белой Руси» потроллила и доносчицу Бондареву 29.08.2023, 8:51

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Ольга Бондарева

Ранее она жестко выступила против Азаренка.

На днях пропагандистка Ольга Бондарева возмутилась использованием василька в идеологической работе, назвав его одним из символов «белорусских нацистов под Гитлером».

В ответ зампредседателя гродненской «Белой Руси» Светлана Варяница опубликовала в своем телеграм-канале пост газеты «Совбелия», в котором сообщается, что Витебск — васильковая столица страны, а также фотографию таблички одного из домов на гродненской улице М. Василька.

Пост из Витебска сопровождался подписью, что этот цветок стал символом одного из фестивальных дней прошедшего фестиваля «Славянский Базар».

«Символ праздника — василек — повсюду. Народные умельцы предлагают самые необычные изделия начиная от венков и одежды и заканчивая изделиями из дерева и сладкими пряниками. Город утопает в цветах», — писала «Совбелия» 15 июля.

Кроме того, Светлана Варяница опубликовала у себя в Telegram репост сообщения Минобороны России с комментарием о ситуации на фронте от командира автоматического миномета «Василек» с позывным Ардон.

«Жили-были гродненцы на улице Василька. И тут пришла осень», — подписала Светлана Варяница фотографию таблички дома на улице М. Василька в Гродно.

Череда «васильковых» постов в телеграм-канале зампреда гродненской «Белой Руси» появилась после новостей о том, что Ольга Бондарева предложила прекратить использование василька как символа Беларуси.

Пропагандистка сначала предложила заменить василек на серп и молот, а позже придумала новую альтернативу — лен и клевер.

Ранее Варяница резко высказалась против пропагандиста Григория Азаренка в своем телеграм-канале. Она осудила его последнее выступление на СТВ, где тот «клеймил» интеллигенцию.

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