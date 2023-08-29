«Отдали 570 рублей — и это далеко еще не предел» 29.08.2023, 9:38

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Белорусы рассказали о нюансах покупок к 1 сентября.

Журналисты onliner.by попросили родителей школьников рассказать, сколько денег у них ушло на подготовку к новому учебному году.

«Ловила акции, в итоге на все канцтовары потратила 84 рубля»

Екатерина основательно подготовилась к сборам в школу своей дочери-первоклашки, еще с Нового года она отслеживала акции на oz.by. «Ловила акции, в итоге на все канцтовары потратила 84 рубля, это включая рюкзак. Люблю экономить и радуюсь, когда получается купить вещь дешевле. Не вижу смысла переплачивать». Единственный минус таких ранних сборов — некоторые вещи до школы не дожили: дочка Екатерины уже оприходовала альбомы для рисования и краски.

«Одежду я покупала на Таборах. Костюмчик за 60 рублей, блузка — 25. Из обуви взяли новые балетки за 35 рублей в „Мегатопе“. Осенние ботинки есть, спортивная одежда тоже, у дочки много повседневных кофточек. Новая одежда обошлась до 200 рублей, это вместе с колготами, бантами и прочими мелочами».

Итого: около 280 рублей.

Дочка Анны идет в 1-й класс, все для этого покупали в августе. Еще нужно присмотреть осенние ботинки, на это отложили еще 80 рублей. «Рюкзак мы заказали в Польше, он стоил 70 рублей. Канцтовары и все остальное покупали в Минске, ушло примерно 100 рублей. Всю школьную одежду купили в «Марк Формель»: платье 39,99 рубля, костюм 49 рублей, брюки 29 рублей. Обувь: туфли «Мегатоп» 50 рублей, кроссовки 25 рублей. За спортивный костюм отдали 55 рублей, еще взяли пару маечек».

Итого: около 400 рублей, еще не куплены ботинки.

«Отдали 570 рублей, и это еще не все траты»

У Натальи тоже дочка-первоклассница, на сборы девочки ушло уже почти 600 рублей, и при этом куплено еще не все. За один только портфель отдали 143 рубля, это «Галантея»: «Выбирали не любой, а с ортопедической спинкой, потому что у ребенка уже есть сколиоз серьезной степени. Поэтому не экономили. Первоклашкам, в принципе, портфель иметь не обязательно, но все же даже повседневные вещи типа пенала, ссобойки, воды, салфеток и т. п. удобнее носить в рюкзаке, чем в пакете или папке. Руки свободны, все помещается хорошо. Ну и в любом случае в перспективе его пришлось бы покупать. Остановились на белорусском производителе».

«В нашей школе обязательный элемент — галстук или платок с эмблемой и жилетка на пуговицах синего цвета. Для девочек — юбка в складку. В школе дали ориентир, что примерно нужно купить, а выбор производителя оставили за родителями. Поэтому можно было выбрать по своему бюджету. Мы уже взяли три рубашки и один джемпер разных фирм. Рубашки стоили 27 рублей, 55 рублей и 35 рублей, джемпер — 14 рублей. Итого за „верх“ — 130 рублей. Нам осталось купить жилетку. Юбки продавались в наборе, цена за две — 55 рублей.

Обувь в нашем случае сложный вопрос из-за особенностей стопы ребенка, выбирали долго. В итоге туфли и сандалии на сменку обошлись в 93 рубля и 110 рублей. Кроссовки на физкультуру и спортивная форма специальная не нужны, поэтому остается все от детского сада».

«Некоторые канцтовары у нас уже были, мы докупили недостающее на сумму 40 рублей. Скорее всего, учитель потом попросит еще что-то докупить в процессе».

«Итого отдали 570 рублей, и это еще не все траты. Нужно купить еще жилетку, на нее планируем потратить 50 рублей. И нужно к осени купить теплые брюки».

Итого: куплено не все, уже потрачено 570 рублей.

У Светланы на первоклассницу вышли суммы еще больше: школьная форма 510 рублей, туфли 118 рублей, канцтовары 150 рублей, одежда на физкультуру (легинсы и две майки) — 56, кеды — 45 рублей.

Ребенка полностью собрали к школе за неделю в августе. Юбки, блузки, джемпер купили в Next, брюки в Acoola, жилетка из фирменного магазина «Котофей». За туфлями ездили ТЦ Green City.

Туфли искали только из натуральной кожи. Носки и колготки решили в этом году взять «Котофей». Раньше пользовались продукцией других фирм, но те плохо носились и теряли вид после пары стирок.

Рюкзак заказали на Wildberries по совету подруг: «В приоритете было, чтобы рюкзак был НЕ «больше ребенка» и сам не имел веса. Книги они не носят, нужен был рюкзак для букваря. Канцелярию выбирал ребенок с бабушкой по предварительному списку, который размещен на сайте школы. В дополнение к тратам к школе была еще покупка часов Huawei Watch Kids 4 Pro — 400 рублей. Планируем еще купить стул с партой в «Кингстайл», но решили эту трату перенести на сентябрь, так как это еще плюс 1500 рублей».

Итого без стоимости часов и будущей покупки стула с партой: около 730 рублей.

«За год сын вырос из всей одежды»

Ребенок Аллы идет во второй класс. Пришлось покупать все новое: одежду, обувь и канцтовары. «За год сын вырос из всей одежды. Двое новых брюк обошлись в 120 рублей, две рубашки — 105 рублей. Новый спортивный костюм — 105 рублей. Все это, кроме одних брюк, купила в Минске в ТЦ «Титан». Брюки брала в «Кирмаше», вроде была еще скидка. Две пары обуви — 175 рублей».

Еще куплены две жилетки за 75 рублей. «Никто не говорил покупать две жилетки, но в первом классе сын все время терял свою, и в этом году мы решили купить две, чтобы потом не ехать к фирменному магазину за новой. Есть надежда, что ребенку еще подойдут прошлогодние кроссовки, и вроде ему еще как раз ветровка, которую носил в первом классе».

Рюкзак взяли за 140 рублей. Еще примерно в 100 рублей обошлись канцтовары.

Итого: около 820 рублей.

Дарье повезло чуть больше. Ее сыну, который отправляется в 6-й класс, подходят прошлогодняя жилетка и одни брюки, спортивный костюм. Остались теплые рубашки и сменная обувь. Прошлогодний рюкзак у мальчика тоже в хорошем виде. Из остального ребенок вырос. «Когда забирала сына от бабушки с каникул, была в шоке, что он стал почти ростом с меня», — рассказывает его мама.

Поэтому для обновления гардероба на маркетплейсе заказали двое брюк (120 рублей), докупили четыре водолазки (80 рублей). Взяли сразу две пары кроссовок — на физкультуру и просто на улицу (150 рублей за две пары, куплены в «Мегатопе»).

Отдельная статья расходов — носки, потому что быстро расходуются. Дарья купила 12 пар за 35 рублей на акции. С прошлого года остался рюкзак, спортивный костюм. «Я докупила пару маек на физкультуру, 40 рублей. Кроме того, ребенок будет ходить на тхэквондо. Если тренер скажет покупать форму, это еще 80—100 рублей».

Канцтовары закупались еще с начала лета, поэтому уже давно все готово, потрачено 140 рублей. Могло быть и больше, но кое-что осталось с прошлого учебного года, так как покупалось с запасом. Не так давно классный руководитель в общем чате написала о покупке специфических тетрадей для определенных предметов, это еще 30 рублей трат.

Итого: около 600 рублей.

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