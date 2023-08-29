Эксперт: Кадыров может повторить судьбу Пригожина 29.08.2023, 9:45

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В России назревает череда внутренних конфликтов.

Путин перестал играть роль арбитра между разными кремлевскими группировками.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

«Очевидно, Путин перестал играть роль арбитра между разными кремлевскими группировками. Он не справляется с этой ролью, при этом продолжает «разделять и властвовать». Но все эти разборки уже выходят наружу. Впереди будут разборки с Кадыровым, я уверен. Это тоже один из главных оппонентов российской государственности и госструктур. Кадыров имеет хорошо подготовленную частную армию и серьезное влияние в обход всех силовых структур», — подчеркнул Гудков.

По его словам, это многим не нравится. Через что впереди мы можем увидеть много разных конфликтов – ФСБ против Минобороны, силовики против Кадырова. Внутреннее напряжение будет нарастать.

«Если раньше он был «царем в своем огороде», то теперь пытается свои порядки продвигать на территории РФ. «Кадировизация» идет полным ходом, и есть риски превращения России в Великую Чечню. Когда я был депутатом, у меня была дискуссия с представителем из Чечни, который сказал, что если Путин завтра захочет убрать Кадырова, никто не будет защищать Кадырова. В Чечне возник средний класс, Чечня устала от войны, от диктатуры «кадыровцев». Большое заблуждение считать, что стабильность на Кавказе держится за счет Кадырова», — подчеркнул оппозиционный политик.

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