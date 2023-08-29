В Гомеле вороны чуть не заклевали ястреба 29.08.2023, 9:52

Птицу спасли люди.

Стычку птиц над рекой увидел вахтенный наблюдатель местной Западной станции ОСВОДа. Сначала он с интересом следил за боем через бинокль, но когда молодой ястреб упал в воду, спасатели решили помочь, пишет гомельское издание «Белка».

Матросы на катере подплыли к месту битвы и отогнали ворон, которые даже в воде продолжали добивать оппонента.

Когда все закончилось, стало понятно, что работники ОСВОД спасли молодого ястреба-перепелятника. Его доставили на берег, положили на траву, оставили рядом питье и еду.

Было видно, что ястреб истощен, угощаться предложенными ему хлебными крошками не стал — вероятно, хищнику не слишком такая еда и подходит. Но когда пару часов ястреб отдохнул, с наступлением темноты улетел.

По словам спасателей, крови на птице не было. А что птичий хищник не поделил с воронами — осталось загадкой.

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