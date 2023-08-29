В Гомеле вороны чуть не заклевали ястреба
- 29.08.2023, 9:52
Птицу спасли люди.
Стычку птиц над рекой увидел вахтенный наблюдатель местной Западной станции ОСВОДа. Сначала он с интересом следил за боем через бинокль, но когда молодой ястреб упал в воду, спасатели решили помочь, пишет гомельское издание «Белка».
Матросы на катере подплыли к месту битвы и отогнали ворон, которые даже в воде продолжали добивать оппонента.
Когда все закончилось, стало понятно, что работники ОСВОД спасли молодого ястреба-перепелятника. Его доставили на берег, положили на траву, оставили рядом питье и еду.
Было видно, что ястреб истощен, угощаться предложенными ему хлебными крошками не стал — вероятно, хищнику не слишком такая еда и подходит. Но когда пару часов ястреб отдохнул, с наступлением темноты улетел.
По словам спасателей, крови на птице не было. А что птичий хищник не поделил с воронами — осталось загадкой.