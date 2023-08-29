закрыть
29 августа 2023, вторник, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле вороны чуть не заклевали ястреба

  • 29.08.2023, 9:52
В Гомеле вороны чуть не заклевали ястреба

Птицу спасли люди.

Стычку птиц над рекой увидел вахтенный наблюдатель местной Западной станции ОСВОДа. Сначала он с интересом следил за боем через бинокль, но когда молодой ястреб упал в воду, спасатели решили помочь, пишет гомельское издание «Белка».

Матросы на катере подплыли к месту битвы и отогнали ворон, которые даже в воде продолжали добивать оппонента.

Когда все закончилось, стало понятно, что работники ОСВОД спасли молодого ястреба-перепелятника. Его доставили на берег, положили на траву, оставили рядом питье и еду.

Было видно, что ястреб истощен, угощаться предложенными ему хлебными крошками не стал — вероятно, хищнику не слишком такая еда и подходит. Но когда пару часов ястреб отдохнул, с наступлением темноты улетел.

По словам спасателей, крови на птице не было. А что птичий хищник не поделил с воронами — осталось загадкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников