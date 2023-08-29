«Это прорыв»: полковник ВСУ рассказал о серьезных изменениях на фронте 29.08.2023, 9:57

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Роман Свитан

В течение ближайших десяти дней оккупантов под Токмаком ждет неприятный «сюрприз».

Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ освободили Работино на Запорожском направлении.

По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, этот город – своеобразный опорный пункт между двумя линиями обороны россиян: первой и вспомогательной.

На данный момент украинская армия уже пробивает вспомогательную и подходит ко второй линии обороны противника.

Это немного южнее Работино, в районе Новопрокоповки, по направлению в сторону Токмака.

Об этом военный аналитик Роман Свитан рассказал в интервью для YouTube-канала «Фабрика новин».

Как пояснил полковник, украинские войска идут не на саму Новопрокоповку, а чуть восточнее, и это правильно. Они двигаются по полям на пересечении железной дороги, которая питает Токмакское направление с Черниговки, Мариуполя и Волновахи.

По этой железной дороге поступает основная часть военной продукции для оккупантов. Сначала ВСУ ее нужно пересечь или взять под оперативный контроль.

«Я думаю, в ближайшее время, скорее всего, до саммита G-20, здесь дней десять осталось, на линии фронта в районе Работино произойдут серьезные изменения. Мы будем говорить о серьезном прорыве. На этом саммите как раз нужно будет показать какую-то положительную динамику для того, чтобы у наших партнеров была сильная позиция», – отметил Свитан.

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