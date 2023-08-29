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«Дипломатия» с захаровской прожилкой

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  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 29.08.2023, 10:00
  • 3,912
«Дипломатия» с захаровской прожилкой
Евгений Бобров

Получили пощечину, поклонились и вышли.

Пять дней назад генконсул России в Казахстане Евгений Бобров в интервью ТАСС объявил, что в стране «в последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы».

Власти Казахстана ответили на критику, а дальше, отлично видя на примере Украины, чем заканчиваются подобные претензии, повели дело так, что и недели не прошло, как генконсул Бобров стартовал на родину. «Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию» - сказал официальный представитель МИД Казахстана.

Вы думаете, МИД России прокомментировал случившееся? Молчат, словно воды в рот набрали. Как лихо, дружественный Казахстан, член ОДКБ, СНГ и так далее разобрался с «дипломатом» с захаровской прожилкой.

Представьте, если бы подобный номер провернули, например, в одной из стран Балтии. Сколько было бы криков. А здесь получили пощечину и указание на дверь, поклонились и вышли.

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