Страховка есть, а за последствия ДТП белорусу пришлось платить самому 1 29.08.2023, 10:11

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Почему?

Валерий минувшей зимой попал в ДТП во дворе. Кто бы мог представить, что за легкую аварию придется расплачиваться из собственного кошелька, даже несмотря на наличие страховки?

Хруст на 3758 рублей

Водитель рассказал abw.by, что инцидент произошел в феврале 2023 года. Тогда он вместе с супругой выезжал задним ходом со стоянки во дворе и услышал легкий хруст. Сначала Валерий подумал, что это просто лед, но, отъехав 30 метров, всё же решил остановиться и проверить.

Опасения подтвердились – на стоявшей рядом Toyota Corolla водитель увидел несколько царапин и поднятое кольцо вокруг противотуманной фары. По повреждениям было понятно, что на 800 евро их устранение не потянет, поэтому можно договориться с владельцем машины на составление европротокола и не вызывать ГАИ.

Валерий простоял возле машины 10 минут, но владелец «японки» так и не появился. Тогда мужчина оставил свой номер телефона под щеткой стеклоочистителя и уехал. Владелец поврежденного автомобиля позвонил через пару часов и сказал, что сейчас встретиться для составления европротокол не может, так как у него срочные дела. Вдобавок ему еще нужно проконсультироваться по поводу стоимости предполагаемого ремонта.

«Через 10 дней – звонок, и автовладелец сообщает мне, что ремонт машины будет стоить 1200 евро. За пару царапин и «противотуманку» такие деньги, причем автомобиль далеко не новый! Я попросил дать время на размышление. Поскольку действующая страховка у меня есть, то сильно не переживал, ведь страховая компания оплатит стоимость ремонта, в 10 тысяч евро лимита я точно втиснусь», – предполагал Валерий.

Но не тут-то было… Вскоре телефон зазвонил вновь: водителю сказали, что об аварии сообщили в ГАИ, несмотря на то что прошло уже 10 дней. Мол, приезжайте, нужно побеседовать.

«Приехал, меня опросили и выписали два протокола: один – за непосредственно ДТП, второй – за оставление места аварии. Ни с кем не спорил, не сопротивлялся, вину признавал, что позволило в итоге отделаться штрафом и не лишиться «прав», хотя такая перспектива была.

Но тут другая беда. Уже в начале августа пришло письмо от «Белгосстраха» о том, что я должен заплатить им 3758 рублей. Это сумма страхового возмещения, которую данная компания выплатила потерпевшему в аварии автовладельцу. Но почему я должен платить, если моя ответственность застрахована? В чем тогда смысл страховки? Мне ответили, что я якобы покинул место аварии, поэтому и такой результат. Но я место аварии не покидал, я даже записку с номером своего телефона оставил, по которой меня потерпевший и ГАИ нашли. Я все свои действия согласовывал с ним, всё нормально было, а тут такое».

Почему платит виновник

Заглядываем в документы, которые оказались в распоряжении редакции Автобизнеса, и вот что видим. Страховая компания аргументировала свои требования положениями ст.855 Гражданского кодекса. По ней страховщик, который выплатил страховое возмещение потерпевшему, имеет право потребовать эту сумму от виновника аварии.

Виновник установлен, страховка у него есть, но почему он должен платить? Начнем с того, что Валерий был оштрафован за оставление места аварии по ч.2 ст.18.16 КоАП. А это действия, «направленные на сокрытие факта происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками ГАИ мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства».

Валерий после совершения аварии оставил записку с номером своего телефона, по которой потерпевший и связался с ним. Можно поспорить, что ГАИ не пришлось никого разыскивать, однако суть не в этом.

Пункт 31 Правил дорожного движения:

При совершении ДТП участник аварии обязан остановиться, не принимать мер по изменению положения транспортного средства, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки и вызвать ГАИ, оставаясь при этом на месте аварии.

Никаких записок со своими данными в адрес потерпевших автовладельцев законом не предусмотрено. Европротокол – это хорошо, но опять-таки виновник аварии обязан убедиться, а не предполагать, что на составление документа согласится и потерпевший. Поэтому в глазах представителей ГАИ виновник аварии оставил место ДТП, действия по его розыску инспекторы предпринимали, и записка с номером телефона тут не поможет.

А дальше обращаемся к указу о страховой деятельности, где в п.206 сказано, что страховщик имеет право требовать в пределах выплаченных потерпевшему сумм страхового возмещения в случае невыполнения лицом, причинившим вред, требований, установленных в ч.1-2 п.192 указа. Валерий проигнорировал пункт ПДД, за что и был наказан. Поэтому страховая, выплатившая деньги потерпевшему, имеет полное право требовать эту сумму с Валерия как с виновника аварии, который не выполнил требования ПДД, даже при наличии у него действующего страхового полиса. Если виновник с этим не согласен, то такие суммы взыскиваются через суд.

Так что сетовать Валерию нужно только на себя. Не выполнил требований ПДД – придется платить по счетам.

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