закрыть
29 августа 2023, вторник, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пионтковский: Приговор Кремлю вынесен

  • 29.08.2023, 10:13
  • 4,794
Пионтковский: Приговор Кремлю вынесен
Андрей Пионтковский

Правила игры на войне меняются.

Деоккупация Токмака станет поворотным моментом в войне Украины с РФ, считает российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

На сегодня уже явно видна стратегическая развязка российско-украинской войны.

Самолеты F-16 будут переданы, а это меняет все правила игры. Передача этих истребителей означает, что приговор России вынесен.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Этот приговор будет приведен в исполнение весной 2024 года или же в ближайшее время, когда в России поймут, что сопротивление бесполезно, и партия «почетной капитуляции» активизируется», – заявил эксперт.

Также Пионтковский отметил, что он очень ясно чувствует одну простую вещь в контексте всех закулисных игр в мировой политике: если в ближайшее время украинская армия освободит Токмак, это станет окончательным переломом в войне, соответственно осенью следует ждать развязки как на поле боя, так и в Москве, считает политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников