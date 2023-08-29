Пионтковский: Приговор Кремлю вынесен
- 29.08.2023, 10:13
- 4,794
Правила игры на войне меняются.
Деоккупация Токмака станет поворотным моментом в войне Украины с РФ, считает российский оппозиционер Андрей Пионтковский.
На сегодня уже явно видна стратегическая развязка российско-украинской войны.
Самолеты F-16 будут переданы, а это меняет все правила игры. Передача этих истребителей означает, что приговор России вынесен.
Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский.
«Этот приговор будет приведен в исполнение весной 2024 года или же в ближайшее время, когда в России поймут, что сопротивление бесполезно, и партия «почетной капитуляции» активизируется», – заявил эксперт.
Также Пионтковский отметил, что он очень ясно чувствует одну простую вещь в контексте всех закулисных игр в мировой политике: если в ближайшее время украинская армия освободит Токмак, это станет окончательным переломом в войне, соответственно осенью следует ждать развязки как на поле боя, так и в Москве, считает политолог.