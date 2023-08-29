Пионтковский: Приговор Кремлю вынесен 29.08.2023, 10:13

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Андрей Пионтковский

Правила игры на войне меняются.

Деоккупация Токмака станет поворотным моментом в войне Украины с РФ, считает российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

На сегодня уже явно видна стратегическая развязка российско-украинской войны.

Самолеты F-16 будут переданы, а это меняет все правила игры. Передача этих истребителей означает, что приговор России вынесен.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Этот приговор будет приведен в исполнение весной 2024 года или же в ближайшее время, когда в России поймут, что сопротивление бесполезно, и партия «почетной капитуляции» активизируется», – заявил эксперт.

Также Пионтковский отметил, что он очень ясно чувствует одну простую вещь в контексте всех закулисных игр в мировой политике: если в ближайшее время украинская армия освободит Токмак, это станет окончательным переломом в войне, соответственно осенью следует ждать развязки как на поле боя, так и в Москве, считает политолог.

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