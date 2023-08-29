«Дом держится на обоях» 2 29.08.2023, 10:21

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Многоэтажка на Широкой в Минске прославилась в один день.

Многоэтажка по адресу ул. Широкая, 3, в Минске печально прославилась в один день. «Срочное отселение жильцов, экстренный ремонт», — разлетелись тогда по Минску новости сарафанного радио. Прошло четыре года, но стены в подъездах и квартирах по-прежнему в трещинах. Onlíner не раз возвращался к проблемам этого дома и продолжает следить за ситуацией.

Вопросы к дому №3 на улице Широкой появились еще на этапе строительства. Менялись подрядные организации, переносились сроки сдачи. В 2013 году жильцам наконец вручили ключи. Но оказалось, что рано радовались: со временем по стенам пошли трещины.

Сначала их появление списывалось на «усадку дома». А дальше СМИ сообщили, «что с новостройкой на улице Широкой, 3, происходят странные вещи: здание оцепили заградительной лентой и попросили всех жильцов покинуть многоэтажку».

Чтобы укрепить эту колонну, жильцов на день отселяли из дома. Снимок с сайта МЧС, апрель 2019 года

Позже стало известно, что возникла проблема с монолитной колонной. На снимке видно, как изогнулась арматура. Чтобы «подлечить» конструкцию, понадобилось установить металлический двутавр. К вечеру того же дня экстренный ремонт был завершен, и жильцы смогли вернуться домой. Оздоровление высотки продолжилось. В феврале 2020 года на сайте администрации Советского района был опубликован отчет, где сказано, что «в августе 2019 года выполнены работы по усилению дефектных колонн (4 категории) в подъезде №3 в уровне 1-го этажа, выполнено усиление 2 колонн в уровне технического подполья. В мае 2019 года выполнялись работы по усилению колонны 2-го подъезда. По результатам мониторинга усиленных колонн 2-го подъезда, 3-го подъезда и 2 колонн техподполья деформаций и новых трещин не выявлено, состояние маяков в зоне проведения работ нормальное, без раскрытия трещин. После усиления колонн их состояние стабильное».

Но история на этом не закончилась.

— Я и раньше замечал мелкие трещинки у себя в квартире, но думал, что это естественно, дом новый, дает усадку. После той ситуации с отселением начал присматриваться внимательнее, — рассказывает Анатолий, житель дома. — Тогда и отметил, что в комнате на стыке стен обои «завоздушились». Приподнял уголок — там щель такая, что мизинец можно просунуть. В кладовке, в ванной — тоже есть трещины, но мелкие. Те, что в ванной, я отметил карандашом. И так смог проследить, что со временем их границы увеличились.

На стенах в подъездах тонкие борозды расплываются, как реки на географической карте мира. Жильцы объясняют, что после ситуации с отселением на трещины поставили так называемые маячки.

— С тех пор некоторые треснули, один вообще отвалился. Жильцы заметили это, подняли обломок и положили на почтовый ящик. Он там и лежит. Мониторит кто-нибудь состояние этих маячков или нет? Непонятно, — продолжает собеседник.

В соседнем подъезде картина из трещин на стене у лифта еще живописнее.

— После той ситуации в 2019 году, в подвале поставили двутавры для усиления монолитной колонны, — рассказывает Артем, который был среди тех жильцов, кто изначально заезжал в новостройку. — Приходила комиссия оценивать повреждения. После этого на трещинах в подъезде появились маяки. Со временем некоторые треснули, и мы наблюдаем, как «дорожка» медленно разъезжается в ширину.

В квартире Артема мелкие трещины встречаются едва ли не во всех комнатах. Говорит, что переклеивать обои повременит. Когда делал ремонт на кухне, они снимались вместе со штукатуркой.

— Да у нас весь дом на обоях держится, — шутит Артем.

Но первая проблема, с которой столкнулся новосел, даже не трещины.

— Входная дверь буквально сразу стала плохо открываться. Сначала думал, что это связано с усадкой дома. Но с тех пор уже много времени прошло, а дверь все равно проседает. Значит, есть какая-то другая проблема… — считает Артем.

Жильцы говорят, что основные трещины появились в квартирах после ЧП 2019 года. Тогда им обещали: «Ждите капремонта, все исправят». Но пока тишина.

Onlíner обратился за комментарием в администрацию Советского района. И вот что нам ответили:

«Согласно промежуточному техническому отчету по актуализации материалов обследования технического состояния конструкций жилого дома №3 по ул. Широкой отклонений, новых дефектов и повреждений конструкций жилого дома не выявлено.

В настоящее время проектной организацией ООО „Оргстрой“ устраняются ошибки и недостатки, указанные в заключении государственной экспертизы по проектной документации: „Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Широкая“, прорабатываются различные варианты усиления конструкций с целью наименьшего объема повреждения отделки в квартирах, где такие работы необходимо будет выполнить».

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