Убегающая русская пехота попала в засаду ВСУ — и была разгромлена 2 29.08.2023, 10:24

2,990

Оккупанты не заметили штурмовую группу бригады имени князя Константина Острожского.

Вражеская пехота не заметила штурмовую группу бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, которая направлялась к российским позициям. Оккупанты в результате были ликвидированы.

Оперативное командование «Північ» на своей странице в телеграм-канале, опубликовало видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».