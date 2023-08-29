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Убегающая русская пехота попала в засаду ВСУ — и была разгромлена

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  • 29.08.2023, 10:24
  • 2,990
Убегающая русская пехота попала в засаду ВСУ — и была разгромлена

Оккупанты не заметили штурмовую группу бригады имени князя Константина Острожского.

Вражеская пехота не заметила штурмовую группу бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, которая направлялась к российским позициям. Оккупанты в результате были ликвидированы.

Оперативное командование «Північ» на своей странице в телеграм-канале, опубликовало видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.

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