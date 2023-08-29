Убегающая русская пехота попала в засаду ВСУ — и была разгромлена

Убегающая русская пехота попала в засаду ВСУ — и была разгромлена2
- 29.08.2023, 10:24
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Оккупанты не заметили штурмовую группу бригады имени князя Константина Острожского.
Вражеская пехота не заметила штурмовую группу бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, которая направлялась к российским позициям. Оккупанты в результате были ликвидированы.
Оперативное командование «Північ» на своей странице в телеграм-канале, опубликовало видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.