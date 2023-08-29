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Опубликовано первое «шпионское» фото BMW M5 нового поколения

  • 29.08.2023, 10:49
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Опубликовано первое «шпионское» фото BMW M5 нового поколения

Эффектный спортивный седан рассекретили за год до премьеры.

Опубликовано первое шпионское фото BMW M5 нового поколения. Заряженный седан сняли на заводе BMW, хотя его производство стартует только в 2024 году. Фотографию опубликовал в Instagram блогер imran_arshad.

На снимке запечатлена задняя часть BMW M5 2024. У спортивного седана агрессивный бампер, четыре выхлопных трубы и небольшой спойлер на крышке багажника. Примечательно, что седан заметно отличается от спортивной электрической версии BMW i5 M60.

Ранее новый BMW M5 G90 видели в камуфляже во время тестов на автодроме Нюрбургринг. По фото видно, что передняя часть авто также изменится. Также удалось снять салон со спортивными сиденьями.

Новый BMW M5 2024 сохранит 4,4-литровый V8 твин-турбо, но его дополнят электромотором. Гибрид станет существенно мощнее предшественника: отдача силовой установки точно превысит 700 л. с. и не исключено, что достигнет даже 800 сил. К тому же, седан сможет проехать около 50 км в полностью электрическом режиме.

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