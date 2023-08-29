«Ответ был прост: садить детей в легковушку и гнать на максимальной скорости» 3 29.08.2023, 10:50

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Как белоруска из Вильнюса в Минск приехала.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница:

- Позвонила мне недавно подруга и рассказала о своих злоключениях. Жили они с мужем в Минске, имели свой бизнес. Но настал 2020-ый год и они, как и многие белорусы, решили поучаствовать в выборах. Записались в наблюдатели и даже попытались прийти на избирательные пункты, но никто их туда, конечно, не пустил, чтобы «не мешали работать».

С того дня у них были дополнительные проблемы. Наблюдателей понемногу стали таскать на допросы, сажать и пытать. Они своей очереди не ждали, сели в автомобиль и поехали в белый свет. Остановиться решили в Вильнюсе, чтобы поближе к родителям и Родине. Самое интересное, что почти два года дистанционно вели бизнес и частенько ездили к родителям в гости.

Я все удивлялась, как же так безрассудно люди относятся к своей судьбе! Какие невидимые узы их тянут, несмотря на страх, на родину. И вот как раз сейчас случилось с ними то, о чем я их постоянно предостерегала. На пятый день после приезда на родину моей подруге позвонили и вызвали на допрос в КГБ.

Она еще, наивная, нашла себе адвоката, чтобы вместе с ним идти на тот допрос. Правда, совет адвоката ее просто шокировал. Он ей искренне сказал, что ничем не сможет помочь, потому что никто сейчас не смотрит ни на какие законы. Если на тебя ничего нет, то обязательно придумают, повесят дело и посадят. Для уверенности добавил, что таких бедолаг сейчас сажают пачками.

На вопрос: «что же мне делать?» - ответ был простой: садить детей в легковушку и ехать, ехать на максимальной скорости, но через Россию.

Выехала моя подруга, мать троих детей (самому младшему ребенку только три месяца). Ей посчастливилось вырваться из когтей КГБ. Вернулась она в Вильнюс в абсолютной растерянности. Как дальше жить без родины, родителей и друзей, которые еще там? Что делать с бизнесом?

Но самый главный вопрос, когда же это наконец закончится? Его задают сегодня десятки, сотни и тысячи.

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