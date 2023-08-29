Понты и понтоны 1 Андрей Покровский, «Крым. Реалии»

29.08.2023, 11:01

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Бесславный конец русского военного флота а Севастополе.

«Национализированному» российскими властями Севастопольскому морскому заводу прочили большое будущее – строительство военных кораблей и возведение новых цехов с одновременной модернизацией производства. На деле же сейчас на предприятии пилят понтоны недостроенного плавучего крана для их переправки в Россию, а часть территории планируют передать под застройку.

Из-за неспособности Севастопольского морского завода закончить строительство тяжелого плавкрана ПК-700 «Григорий Просянкин» (грузоподъемность 700 тонн) его корпус разрежут на три части и внутренними вводными путями переведут в Северодвинск для достройки на мощностях АО «ПО «Севмаш». Об этом со ссылкой на источники на предприятии сообщает местный сайт ForPost.

«Все возможные и невозможные сроки достройки плавкрана пропущены. У Севмаша нет никакой уверенности, что Севморзавод этот кран сделает. В результате заказчик принял решение закончить строительство ПК-700 на своих мощностях. Для этого корпус порежут на три части и внутренними водными путями переведут в Северодвинск», – цитирует издание слова своего источника, который добавил, что «это грустная страница истории плавкраностроения на Севморзаводе».

Понтоны и понты

В ноябре 2017 года на площадке Севморзавода в Южной бухте состоялась торжественная церемония закладки плавучего крана ПК-400 «Севастополь» грузоподъемностью 400 тонн. Российские чиновники и старые рабочие завода произносили речи и чаще всего в них звучали слова «возрождение старейшего в городе предприятия». Вспоминали Украину, которая якобы все развалила и заявляли, что при России завод получил новый импульс развития.

Через год все повторилось – также в ноябре был заложен плавкран ПК-700 «Григорий Просянкин» грузоподъемностью 700 тонн. «Это очень серьезные дорогостоящие заказы, но чтобы развивать предприятие, нам нужна линейка заказов – как минимум 10 плавкранов, которые мы будем закладывать и сдавать каждый год. Так мы сможем восстановить технологические процессы строительства тяжелых плавкранов, создать конгломерацию контрагентов, в срок выполнять заказы, получать прибыль», – говорил в 2018 году руководитель предприятия Игорь Дрей.

Однако, плавучие краны «закладывать и сдавать каждый год» не то, что не получилось, даже упомянутые плавкраны не достроили: срок сдачи «Севастополя» – конца 2019 года, «Григория Просянкина» – конец 2020-го.

В январе нынешнего год местные СМИ сообщали, что работы по строительству плавкранов стали сворачиваться из-за возникших проблем с финансированием: «Проблемы с достройкой плавкранов возникли из-за удорожания комплектующих, расходных материалов и тарифов на энергоресурсы. Кроме того, деньги на строительство плавкранов шли на затыкание разных дыр, в том числе на зарплаты сотрудникам. При этом надежды на финансовую поддержку не оправдывались. По состоянию на январь 2023 года ПК-400 готов примерно на 90%, а ПК-700 – порядка 65%. Оба проекта заморожены – и когда работы возобновятся, непонятно».

Большая часть номенклатурного ряда необходимого оборудования – двигателей, лебедок, палубного оснащения, вентиляторов, насосов и т.п. – в России давно не выпускается.

В 2018-м вышеупомянутый Игорь Дрей сетовал: «Чтобы сдавать по плавкрану в год, нам требуется около 2 тысяч основных рабочих, сегодня работает около 300».

В октябре 2020 года директор Севморзавода Владимир Баженов высказывал опасение, что не сможет сохранить трудовой коллектив из-за отсутствия заказов. Также он отметил, что предприятие теряет заказы на конкурсах по поиску подрядчиков из-за отсутствия опыта. Причем тот же Баженов в апреле 2019 года заявлял, что завод станет базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота России.

Кроме того, на «Севморзаводе» планировали строить суда на подводных крыльях, но проект свернули, поскольку двигатели и агрегаты российским предприятиям приходится закупать за рубежом.

За прошедшее после «национализации» время на Севморзаводе провели регламентные работы на подводной лодке «Новороссийск», отремонтировали парусник «Херсонес», починили паром и буксир. Небольшие ремонты проводились на некоторых кораблях и судах Черноморского флота России.

Также были построены понтоны для доставки арок Керченского моста. На деле Севморзавод эти понтоны не строил – они были собраны из украинских понтонов, заказанных под речной тримаран. Два готовых понтона, стоявшие на приколе у причалов СМЗ, скрепили вместе. Второй понтон собрали тоже из двух элементов – из одного незаконченного украинского понтона и сделанного заново, соединив их вместе.

«Возрождение»

В конце февраля 2015 года решением подконтрольного Кремлю правительства Севастополя ПАО «Севморзавод» было «национализировано». Летом 2015 года тогдашний российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявлял, что для реанимации завода необходимо 9-10 миллиардов рублей и что на нем уже работают около 500 человек. Чуть позже Меняйло рассказывал, что предприятие загружено заказами до 2020 года.

В ноябре 2015-го Севморзаводом заключен договор долгосрочной аренды основных производственных площадок с Центром судоремонта «Звездочка», который входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Срок, определенный договором, составляет 49 лет.

В 2016 году руководство завода обещало построить через год морской беспилотник, озвучивались мечты о международных заказах и стремительном развитии предприятия.

В ноябре 2020 года правительство России преобразовало федеральное государственное унитарное предприятие «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» в акционерное общество. 100% акций должны перейти в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация». План приватизации завода был составлен на 2020-2022 годы. Планировалось, что впереди предприятие ждет модернизация производственных мощностей.

29 октября 2017 года завод попал под санкции США из-за связи с российскими военными и спецслужбами. 6 апреля 2021 года завод включен в санкционный список Украины. В сентябре 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, завод попал в расширенный список санкций США.

Славная история, бесславный конец

Севморзавод – старейшее предприятие города и его ровесник, создан в 1783 году. Начинал с постройки деревянных парусных судов, в начале XX века на заводе построен крейсер «Очаков» и достроен броненосец «Потемкин». Во времена СССР ремонтировал корабли и суда Черноморского флота, после Второй мировой начал строить плавучие краны, став одним из мировых лидеров в этой отрасли.

С развалом Советского Союза завод остановился - нарушились производственные связи. Некоторое время предприятие работало по инерции, затем рабочих начали увольнять. Оборудование в цехах постепенно резали на металлолом.

В конце 1990-х годов контрольный пакет акций завода (свыше 50 процентов) был продан американскому инвестиционному фонду UGF (управляющая компания «Сигма Блейзер»).

«Сигма Блейзер» спустя время перепродала свой пакет акций российскому бизнесмену Константину Григоришину. К этому времени на остатках Севморзавода работало 200-300 человек, в то время как в советское время – 16 тысяч.

В 2003 году государственный пакет СМЗ в количестве 26 процентов был выставлен на продажу Фондом Госимущества Украины и в 2006 году продан структурам украинского бизнесмена Петра Порошенко. Впоследствии компания Порошенко выкупила у Григоришина его долю.

Но развитием производства так никто и не занимался. «Завод скатился к примитивному строительству судовых корпусов и столь же примитивному судоремонту», – рассказывал в 2009 году его директор Александр Проказа.

Во время уже «российского управления» предприятием ясность в вопрос дальнейшей судьбы Севморзавода в 2020 году во время визита Севастополь внес министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Чиновник сообщил, что Севастопольский морской завод объединят с 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота, а освободившиеся после этого промышленные площади пустят «под гражданскую инфраструктуру». То есть под застройку.

Когда в конце июля этого года в Севастополь приезжал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, нынешний директор Севморзавода Олег Флусов представил главному начальнику документ о передаче городу 27 га заводской земли.

Андрей Покровский, «Крым. Реалии»

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