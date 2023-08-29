На белорусской границе произошел мощный взрыв: разрушена железная дорога 29.08.2023, 11:03

7,388

иллюстративное фото

Сдетонировали несколько мин.

На приграничной территории Беларуси и Украины сдетонировали несколько противопехотных мин ТМ-62М, сообщает «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал «Три сестры».

Взрывы произошли ночью 28 августа на территории Украины в 800 метрах от беларуского пункта пропуска «Словечно», который расположен в Ельском районе Гомельской области.

Авторы канала сообщают, что причиной взрыва мин стало попадание молнии.

В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».