На белорусской границе произошел мощный взрыв: разрушена железная дорога
- 29.08.2023, 11:03
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Сдетонировали несколько мин.
На приграничной территории Беларуси и Украины сдетонировали несколько противопехотных мин ТМ-62М, сообщает «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал «Три сестры».
Взрывы произошли ночью 28 августа на территории Украины в 800 метрах от беларуского пункта пропуска «Словечно», который расположен в Ельском районе Гомельской области.
Авторы канала сообщают, что причиной взрыва мин стало попадание молнии.
В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет.