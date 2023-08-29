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Под Барановичами соломенный агротрэш принял неожиданный поворот

  • 29.08.2023, 11:24
  • 1,248
Под Барановичами соломенный агротрэш принял неожиданный поворот

Местные жители в смятении.

Под Барановичами появилась странная композиция из соломы, посвященная трагедии в Хатыни. Она представляет собой копию бронзовой скульптуры «Непокоренный», которая изображает мужчину с мертвым ребенком на руках.

Однако творение вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Многие отметили, что солома - материал, который легко загорается, и что такая композиция является не только безвкусной, но и циничной.

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