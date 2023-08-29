Под Барановичами соломенный агротрэш принял неожиданный поворот
- 29.08.2023, 11:24
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Местные жители в смятении.
Под Барановичами появилась странная композиция из соломы, посвященная трагедии в Хатыни. Она представляет собой копию бронзовой скульптуры «Непокоренный», которая изображает мужчину с мертвым ребенком на руках.
Соломенная Хатынь: очередной агротрэш от лукашистов.— Сharter97.org (@charter_97) August 29, 2023
В Клецком районе появилась странная композиция из соломы, посвященная трагедии в Хатыни.
Она представляет собой копию бронзовой скульптуры «Непокоренный», которая изображает мужчину с мертвым мальчиком на руках.
Однако… pic.twitter.com/91tDBPPInu
Однако творение вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Многие отметили, что солома - материал, который легко загорается, и что такая композиция является не только безвкусной, но и циничной.
Как вам такое «творчество»?