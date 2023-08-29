«Сроки увеличились на две недели» 29.08.2023, 11:35

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Как белорусам сейчас сделать приглашение для гостевой визы в Польшу?

Гостевая виза предназначена для желающих посетить в Польше свою семью, друзей и знакомых. Чтобы ее получить, нужно иметь приглашение от человека, живущего в Польше. MOST рассказывает, кто и как может его сделать.

Гостевое приглашение всегда инициирует польская сторона. Выслать его может любой гражданин Польши, пригласив к себе родственников, друзей или знакомых.

Кроме того, сделать приглашение вправе те, кто имеет вид на жительство (ВНЖ) в Польше. Однако в отделах по делам иностранцев предупреждают: практика такова, что консульства в Беларуси положительно рассматривают те приглашения обладателей постоянного ВНЖ, которые направлены близким родственникам. А для лиц, имеющих временный ВНЖ, устанавливают дополнительное требование: чтобы пригласить к себе родственников, они должны прожить в Польше не менее пяти лет.

Граждане Польши могут сделать нотариальное приглашение. Если же у приглашающего гражданина Беларуси нет польского гражданства, то приглашение подлежит внесению в воеводский реестр. Для этого приглашающий должен принести в отдел по делам иностранцев заявку, в которой указаны его данные, данные приглашенного, а также жилищные и финансовые условия.

Для этого необходимо предоставить:

заявление;

удостоверение личности;

документы, подтверждающие возможность покрытия расходов, связанных с пребыванием иностранца в Польше (расходы на проживание и питание, покрытие расходов на обратный проезд);

документ, подтверждающий право собственности на жилье, если оно было указано в качестве места проживания приглашенного иностранца, или документ, подтверждающий возможность предоставления жилья иностранцу;

ксерокопию проездного документа (паспорта) приглашенного лица;

подтверждение оплаты гербового сбора.

По словам консультантов фонда Okno na wschód, в связи с тем, что в последнее время многие решили делать приглашения для родственников, сроки рассмотрения заявлений увеличились в среднем на две недели.

«Мама получила визу на 3 года, а папа на меньший срок»

Анастасия (имя изменено) живет в Польше с 2019 года. В 2020 году девушка получила постоянный вид на жительство, а уже летом 2022 года сделала родителям приглашение на гостевую визу.

На тот момент приглашения можно было оформлять через нотариусов, поэтому Анастасия воспользовалась этим вариантом. На это понадобился один день.

Дальше через знакомого девушка передала родителям документы в Беларусь. Получив их, они позвонили в визовый центр.

Перед тем как подать документы в консульство, необходимо было подтвердить родство. Анастасия замужем и сменила фамилию. Помимо этого нужно было подтвердить легальность пребывания девушки за границей.

— Можно было отдать оригиналы ВНЖ, свидетельства о рождении и свидетельства о браке. Либо же приложить к заявлению нотариально заверенные копии, — поясняет Анастасия.

После получения документов родители отправили их на электронную почту визового центра и в течение месяца ожидали назначения даты подачи документов. А еще через месяц документы уже были у консула.

В общей сложности процесс открытия визы занял около четырех месяцев. Мама Анастасии получила визу на три года, а папа на меньший срок, так как у него раньше заканчивался паспорт.

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