Путин готовится сдать назад 29.08.2023, 11:40

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фото: getty images

Россияне уже не «смогут повторить».

Российская Федерация не может воевать, как раньше, и готовится «сдать назад». Именно поэтому были ликвидированы главари ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а террорист Игорь Гиркин (Стрелков) взят под стражу.

Такое мнение озвучил правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Система трещит по швам. Система устала. Она не может продолжать в том объеме воевать, в котором она начинала воевать весной и летом 2022 года. Проблемы с боеприпасами, проблема с огромным количеством людей, которые не хотят в армии служить и либо бегут, либо просят об эвакуации, либо саботирует на местах указания и приказы. Поэтому здесь лично я вижу, наблюдаю, что система, возможно, готовится к тому чтобы сдать в какой-то мере назад», – сказал он.

Осечкин в то же время не берется утверджать, что война в Украине скоро закончится. Однако он уверен, что в том формате, в котором она велась Россией, она дальше продолжаться не может.

«Я не хочу сейчас быть супер оптимистом и говорить о том, что завтра может закончиться война. Но очевидно, что в том формате, в котором она была еще там полгода назад, она вестись со стороны России не может. Повторять подобное тому, что было под Бахмутом… У них нет такого количества людей, нет вот этих вот жестоких систем, которые бы на передок на передовую гнали бы ежесуточно тысячи людей, ни боеприпасов. А откатываться назад при наличии в тылу таких персонажей, как Гиркин, Уткин, Пригожин они себе не могут позволить», – добавил он.

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