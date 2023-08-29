В Минске водителю пришли «письма счастья», но платить ему не нужно 1 29.08.2023, 12:28

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Как такое возможно?

Житель Минска умер, но «письма счастья» продолжали приходить на его имя. Прокуратура Партизанского района Минска установила, кто пользовался автомобилем после смерти автовладельца, и теперь штрафы за превышение скорости камерами фотофиксации заплатит уже этот водитель, пишет abw.by.

В результате проверки установлено, что в отношении умершего гражданина вынесено два постановления о привлечении его к ответственности за превышение скорости по ст.18.12 КоАП Республики Беларусь. Нарушения зарегистрированы камерами фотофиксации. Как выяснилось, превышение скорости было допущено после смерти собственника автомобиля. Дело в том, что транспортное средство не было переоформлено на другое лицо.

В связи с неисполнением штрафов в добровольном порядке территориальное подразделение ГАИ направило представление о принудительном взыскании штрафов.

В порядке реагирования прокуратура района принесла в ОГАИ УВД администрации Партизанского района Минска протесты об отмене постановлений о привлечении умершего собственника автомобиля к ответственности и ведения по данным фактам административного процесса.

В итоге незаконные постановления были отменены, а в отношении другого гражданина, в действительности совершившего правонарушения, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура района внесла представление в ОПИ Партизанского района Минска, в котором указала на ненадлежащую проверку оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства.

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