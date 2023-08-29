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В Минске водителю пришли «письма счастья», но платить ему не нужно

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  • 29.08.2023, 12:28
  • 2,834
В Минске водителю пришли «письма счастья», но платить ему не нужно

Как такое возможно?

Житель Минска умер, но «письма счастья» продолжали приходить на его имя. Прокуратура Партизанского района Минска установила, кто пользовался автомобилем после смерти автовладельца, и теперь штрафы за превышение скорости камерами фотофиксации заплатит уже этот водитель, пишет abw.by.

В результате проверки установлено, что в отношении умершего гражданина вынесено два постановления о привлечении его к ответственности за превышение скорости по ст.18.12 КоАП Республики Беларусь. Нарушения зарегистрированы камерами фотофиксации. Как выяснилось, превышение скорости было допущено после смерти собственника автомобиля. Дело в том, что транспортное средство не было переоформлено на другое лицо.

В связи с неисполнением штрафов в добровольном порядке территориальное подразделение ГАИ направило представление о принудительном взыскании штрафов.

В порядке реагирования прокуратура района принесла в ОГАИ УВД администрации Партизанского района Минска протесты об отмене постановлений о привлечении умершего собственника автомобиля к ответственности и ведения по данным фактам административного процесса.

В итоге незаконные постановления были отменены, а в отношении другого гражданина, в действительности совершившего правонарушения, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура района внесла представление в ОПИ Партизанского района Минска, в котором указала на ненадлежащую проверку оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства.

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