Потому что «в рай» 1 Александр Кушнарь

29.08.2023, 12:27

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Россия проигрывает не случайно.

Россияне полагают, что их поражение невозможно потому, что оно, по их мнению, невозможно. Не может проиграть Россия потому, что не может. Потому что никогда не проигрывала. Потому что деды. Потому что ядерное оружие. Потому что готовы жрать сапоги. Потому что русские – сила. Потому что 1812-й. Потому что Невское побоище. Потому что 28 панфиловцев. Потому что Сталинград. Потому что великие. Потому что встали с колен. Потому что С-400. Потому что аналогов нет. Потому что все сдохнут, а они в рай. Потому что Пушкин. Потому что контрнаступление провалилось. Потому что еще не начинали. Потому что хоть камни с неба. Потому что ВДВ. Потому что не смешите «Искандеры». Потому что 9 мая.

Все эти аргументы – не более чем винегрет из мифов, заблуждений и вырванных из исторического контекста событий.

Есть сводки с поля боя, которые показывают, что россияне теряют технику в три раза быстрее, чем Украина.

Что россияне последовательно сужают фронт от месяца к месяцу в последние полтора года.

Что россияне теряют стратегически важные для них территории в Украине.

Что Черноморский флот сокращается.

Что российских средств ПВО становится все меньше.

Что украинцы нашли собственное противоядие против С-400.

Что Запад не прекращает поддержку Украины и скоро даст F-16.

Что 1 триллион российских долларов проигрывает против 0,05 триллиона украинских долларов, если сравнивать реальное финансирование армий за последние 10 лет.

Что 40-миллионная держава без каких-либо запасов вооружений, никогда не готовившаяся к войне, одолевает 140-миллионную, воевавшую все последние 30 лет и имеющую гигантское военное наследие СССР.

Есть факты, а есть плохо состряпанные пропагандистские штампы.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»

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