Путин испугался присутствовать на похоронах Пригожина 4 29.08.2023, 12:31

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Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о мероприятии.

Российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах погибшего в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ВВС.

По словам Пескова, Кремль не располагает конкретной информацией о похоронах.

Во вторник, 29 августа, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге появилось полицейское оцепление. Ранее СМИ писали, что там могут похоронить погибших в авиакатастрофе вагнеровцев, летевших вместе с Пригожиным в одном самолете.

Официальной информации о похоронах основателя ЧВК «Вагнера» Пригожина на данный момент нет, однако сразу на нескольких кладбищах в Петербурге идут приготовления.

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