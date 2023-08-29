Белорусам будет недоступен один из способов пополнения электронных кошельков 1 29.08.2023, 12:35

Об этом сообщил «Банк «Решение».

С 29 сентября белорусам не будет доступна услуга пополнения Qiwi-кошелька. Об этом сообщила пресс-служба «Банка «Решение».

«КИВИ Банк» должен будет получить в Беларуси статус поставщика платежных услуг. В связи с этим «Банк «Решение» с 29 августа перестанет заключать новые договоры на открытие Qiwi-кошельков, а также оказывать услуги по регистрации реквизита (номера) такого кошелька.

С 29 сентября будут расторгнуты все ранее заключенные договоры, которые позволяли пополнять Qiwi-кошелек.

«В течение месяца банком будут в полном объеме исполняться принятые на себя обязательства перед физическими лицами с целью завершения всех операций с электронными деньгами, в том числе операций по погашению ранее распространенных электронных денег АО «КИВИ Банк»», — говорится в сообщении банка.

Там также отметили, что прорабатывают возможности предоставления других альтернативных способов оказания услуг по пополнению Qiwi-кошельков и погашению электронных денег «QIWI».

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