Минчанин зашел в банк и внезапно стал богаче на 200 долларов 4 29.08.2023, 12:42

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Что было дальше?

В Минске вынесли приговор мужчине, который нашел на полу в банке 200 долларов и тут же потратил. Его признали виновным в краже и отправили на общественные работы, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре.

В обеденное время минчанин зашел в отделение банка на улице Олега Кошевого, заметил на полу две 100-долларовые купюры и забрал себе. Часть суммы он тут же обменял, а также совершил платежи в инфокиоске.

Оказалось, деньги случайно обронил клиент, который, спохватившись, вернулся в банк. Личность нечистого на руку горожанина установили по записям камер видеонаблюдения и завели на него уголовное дело.

Мужчина нигде не работает и ранее не был судим. Он признал свою вину, раскаялся и полностью возместил ущерб потерпевшему. Суд признал его виновным в краже (ч. 1 ст. 205 УК) и назначил наказание в виде 180 часов общественных работ. Приговор вступил в силу.

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