Россиянка приехала в Узбекистан и оскандалилась, пытаясь сорвать местную свадьбу 4 29.08.2023, 12:54

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Гражданка РФ начала учить жителей Ташкента, как правильно праздновать.

Сбежавшая из России в Узбекистан россиянка набросилась на музыкантов во время традиционного празднования свадьбы в Ташкенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой гражданка РФ «учит» узбеков правильно праздновать свадьбу, опубликована в соцсетях. Судя по всему причиной возмущения россиянки стала музыка, мешавшая «ребенку спать».

«Дружба народов в исполнении россиянки и жителей Ташкента, празднующих свадьбу. По словам местных, дамочка - релокантка из России. Во время традиционного мероприятия она набросилась на сопровождавших жениха музыкантов. Ну, а дальше - крик, мат и прочая la democratización от пацифистки из России», - говорится в комментарии к видео.

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