В Чехии начали варить пиво из воздуха 5 29.08.2023, 13:09

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Таким образом уже сварено 200 литров напитка.

В Чехии начали варить пиво с помощью воды, извлеченной из воздуха. Технологию протестировала пивоварня Radegast, пишет «Европульс».

В среднем для приготовления одного литра пенного напитка пивоварни используют 4,5 литра воды. В Чехии стремятся снизить этот показатель и с помощью различных технологий уже добились того, что средний показатель по стране достиг 3,5 литра.

Специалистам Radegast удалось сварить партию пива только из воды, взятой из воздуха. С помощью специальной установки они извлекали от 50 до 70 литров воды в день. Всего таким образом на пивоварне сварили 200 литров пива. По словам производителей, напиток удалось сделать достаточно горьким.

В целом в Чехии стремятся сделать пивоварение более экологичным. Например, пиво брендов «Велкопоповицкий Козел» (Velkopopovicky Kozel) и «Гамбринус» (Gambrinus) больше не продают в пластиковых бутылках.

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