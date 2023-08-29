Внезапно остались без связи: раскрыта хронология событий перед падением самолета Пригожина 2 29.08.2023, 13:14

5,732

На борту происходили странные вещи.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ выяснил хронологию событий перед крушением самолета Евгения Пригожина.

Согласно воспоминаниям родных погибших, все четыре малоизвестных пассажира джета (Тотмин, Макарян, Матусеев, Пропустин) были личными охранниками главы ЧВК Вагнер и все они были с шефом в походе на Москву.

А после мятежа поочередно сходили в отпуск.

Например, Александр Тотмин вышел на службу 1 августа. В Африке наемники должны были провести от 5 до 7 дней. Согласно рассказу родни погибших, группа вылетела из Санкт-Петербурга в Москву вечером 17 августа. В столице они переночевали и рано утром 18 августа улетели в Африку. Со слов одного из охранников, переданных близким, «все (охранники-РЕД) летели обычным рейсом». Был ли с ними Евгений Пригожин не уточняется.

Из Африки телохранители периодически слали весточки родным и близким. Как правило, несколько раз в день они имели возможность подключаться к Wi-Fi. Все рассказы сводились к тому, что много работы и очень жарко.

Александр Тотмин последний раз общался с родными из Африки 21 августа. До полуночи он переписывался с супругой, которой сообщил, что подключился к Сети «на чуть-чуть».

Весь день 22 августа никто из охранников не выходил на связь. Первая весть о возвращении поступила на телефон супруги Александра Тотмина 23 августа в районе 13.00. Он написал: «Привет. Вечером приеду».

После этого охранник был весь день на связи, активно общался в мессенджерах и социальных сетях. В это время группа прилетела в Москву. Каким конкретно образом не известно.

В течение дня Тотмин обсуждал с женой свадьбу друзей, записывал ей аудиосообщения, рассказывал, что курит на улице и т.д. Обещал быть дома в районе 20.00. Писал, что очень устал.

Одно из последних сообщений: «Приеду домой вечером, надеюсь. Хочу домой, соскучился». После этого Александр Тотмин поинтересовался у супруги делами и она отправила ему ответное сообщение минута в минуту. Однако, абонент не прочитал сообщение и резко пропал со связи в 17.38. Как отрубили.

Параллельно, жены других наемников (Макаряна и Матусеева, супруга Пропустина не общалась с мужем) рассказывают примерно то же самое.

Макарян сидел за одним столом с Тотминым и даже сфотографировал, как тот делает кадры своего салата.

Охранники главаря ЧВК Вагнер явно ожидали шефа, судя по антуражу с фото, в общепите аэропорта. Известно, что 23 августа была очередь Матусея (Николай Матусеев) возить шефа по Москве.

И именно он привез Евгения Пригожина в Шереметьево. При этом жены всех троих охранников отметили крайне нетипичную реакцию мужей — все они резко и по очереди (Тотмин, Макарян и Матусеев) с разницей в несколько минут каждый пропали со связи. Последний в 17.50.

Это выяснили сами жены погибших — они встречались с другими вдовами (все они живут в служебном доме в Питере) и для всех показалось странным, что их мужья так резко пропали не попрощавшись.

«Я 10 лет с мужем…. Всегда, когда у него была возможность, он не обрывал связь. Любимая фраза была «ушел, не теряй», это означало прощание. Мог написать, что идет в самолет или заканчивается заряд батареи», — рассказала ВЧК-ОГПУ одна из вдов.

Со слов родных погибших, Пригожин никогда не требовал от подчиненных «подрываться» при своем появлении. Телохранители обычно переписывались с близкими прямо из джета, могли отправить фото из самолета, это не запрещалось. Что случилось перед самым вылетом (уже меньше чем через полчаса после этого в небе прогремел взрыв) пока неизвестно.

Либо Пригожин по какой то причине строго приказал всем охранникам отключить телефоны. Либо произошло какое-то событие, которое оставило их без связи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».