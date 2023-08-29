Оккупанты на фронте задействовали лошадей вместо грузовиков и стали посмешищем 3 29.08.2023, 13:29

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Войска РФ перешли к «технологиям» Первой мировой.

Российская оккупационная армия начала использовать на войне в Украине «боевых» лошадей. Захватчики утверждают, что животные лучше подходят для выполнения определенных задач, чем грузовики.

Войска РФ утверждают, что получили две лошади, а в дальнейшем ожидают усиление еще 8 копытными. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает obozrevatel.com.

Оккупанты похвастались, что лошади, переданные из Башкортостана, обвыклись в боевых условиях и уже выполняют свою работу. Пропагандисты рассказали, что животные задействованы в объезде позиций и бесшумной перевозке грузов.

Двух лошадей башкирской породы привезли на войну в Украине по просьбе командира полка с позывным «Башкир», в котором служат мобилизованные из республики. Захватчик рассказал, что идею использования коней на боевых позициях ему подсказал «духовный наставник» башкирских оккупантов Хамза-хазрат.

По словам оккупантов, лошадей используют для бесшумной доставки груза к боевым позициям. Также россияне выдали, что в будущем планируют увеличить поголовье до 10 коней.

Не удивительно, что такое «мощное» усиление российских оккупантов в сети восприняли с юмором. Из-за очередной «гениальной» идеи захватчики стали посмешищем. Пользователи соцсетей предположили, что вскоре оккупанты будут использовать на войне слонов и шашки.

Также в сети вспомнили, что сначала оккупанты занимались расконсервацией техники времен Второй мировой войны. Однако этого оказалось мало, и они перешли к «технологиям» Первой мировой.

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