В Минске за участие в протестах судили известного сомелье

В Минске за участие в протестах судили известного сомелье2
- 29.08.2023, 13:51
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Приговор вынесла судья Инна Сивец.
Правозащитником стал известный приговор совладельцу одного из винных баров Минска и известному сомелье Александру Кульбачко. Его задержали 11 октября 2022 года и обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса). До суда Александр содержался в СИЗО № 1 Минска, сообщают правозащитники.
Александр Кульбачко — совладелец одного из винных баров Минска, в 2017 году был признан «Лучшим сомелье Беларуси», ведущий телеграм-канала «Саша и вино». Имеет на содержании несовершеннолетних детей.
По материалам обвинения, Кульбачко в период с августа по октябрь 2020 года четырежды принимал участие в массовых акциях протеста, при этом в разных местах Минска «стоял и двигался по проезжей части дорог и улиц, блокировал путь транспортным средствам, не подчинялся требованиям сотрудников милиции».
Рассмотрение дела прошло в суде Октябрьского района Минска ещё 28 февраля. Судья Инна Сивец присудила Александру ограничение свободы без направления в ИУОТ сроком на три года («домашняя химия»).
24 марта 2023 года он был внесён в перечень граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к «экстремистской деятельности».