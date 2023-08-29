Аналитик Hudson Institute: Мощь НАТО нанесет поражение войскам Лукашенко и РФ 29.08.2023, 14:03

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Как Альянс может отреагировать на провокации Минска и Москвы?

Эксперт по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute и бывший советник Минобороны Великобритании Люк Коффи в интервью Сharter97.org рассказал, что означает окончательный процесс распада советской империи и как НАТО может отреагировать на агрессивные действия режимов в Беларуси и России.

— Неудавшийся бунт Пригожина — это предвестник будущих событий в России или исключение?

— Думаю, то, что мы увидели, было ни предвестником, ни исключением. Это было продолжением распада Советского Союза, просто еще одна глава в этом процессе, который в той или иной форме продолжается с 1991 года.

Я не верю, что Советский Союз распался в 1991 году. Полагаю, что этот процесс тогда начался, и сегодня мы наблюдаем, как этот процесс разворачивается. Историки через 200 лет назовут крупномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, вероятно, наиболее важным моментом этого коллапса.

Если посмотреть на регион в целом, будь то Цхинвали, Абхазия, Приднестровье, боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, боевые действия, которые время от времени происходят между Таджикистаном и Кыргызстаном из-за границы, — мы видим, что Советский Союз все еще разваливается. Попытка государственного переворота Пригожина была лишь частью этого процесса.

— Как вы думаете, сыграют ли F-16 решающую роль в наступлении?

— Это будет иметь значение, но не будет решающим фактором. Это сыграет свою роль в улучшении ситуации. Но украинцам сейчас нужно очень многое. Я бы сказал, что больше всего украинцы нуждаются в западном терпении и решимости.

Некоторые полагают, что поскольку контрнаступление воспринимается как медленное, будущие поставки оружия следует ограничить или даже прекратить. Это неправильный подход. Думаю, мы должны осознавать, что контрнаступательные операции очень сложны и займут месяцы. И хотя поначалу прогресс может быть медленным, ситуация может быстро измениться, и контрнаступление закончится тогда, когда оно закончится. На Западе мы должны продолжать поддерживать Украину и понимать, что эта поддержка будет нужна на протяжении, вероятно, лет.

Играют ли в этом роль F16? Абсолютно. Но то же самое можно сказать и о ATACMS, а также о расширении наших производственных мощностей по производству 155-мм артиллерийских снарядов — есть целый ряд вещей, которые мы можем делать больше, но не делаем.

— По вашему война может затянуться на годы?

— Если нынешний темп сохраниться, то да. Украинцы и близко не готовы сдаваться. Если Украина перестанет воевать, Украина перестанет существовать, и они это понимают. Опрос в Украине показывает, что более 90% не хотят никаких территориальных уступок россиянам. США и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире должны продолжать поддерживать Украину в этом деле. Пока украинцы хотят воевать, мы должны их поддерживать. Это приносит пользу национальным интересам США и по большому счету ничего не стоит Соединенным Штатам.

— Почему Путин решил разместить ядерное оружие в Беларуси? Это отвлечение внимания, дымовая завеса или реальная угроза Западу?

— Что касается реальной угрозы Западу, я не понимаю, что такого ядерные ракеты могут сделать, находясь в Беларуси, чего они не смогут сделать, находясь в нескольких сотнях километров к западу или к востоку в России. Думаю, это символический шаг. Если ядерное оружие будет запущено из Беларуси или если оно будет запущено из России, расстояния настолько малы, что с практической точки зрения я не понимаю, в чем выгода и как это изменит результат. Но с символической точки зрения Кремль в курсе, что западные политики очень обеспокоены ядерной эскалацией, и переброска ядерного оружия в Беларусь является для России способом удержать западных политиков от принятие определенных решений. Это мера сдерживания, которая обходится России очень дешево. На самом деле в этом есть свои преимущества, поскольку это делает Лукашенко еще более подчиненным Кремлю.

— Как НАТО должно реагировать на недавние агрессивные действия Путина и Лукашенко в Беларуси (размещение ядерного оружия, нарушение воздушного пространства Польши, военные учения вблизи польской границы)?

— Нам следует продолжать укреплять оборону восточного фланга НАТО. Польша, Литва и Латвия играют ключевую роль, но я бы сказал, что весь восточный фланг от Финляндии до Черного моря нуждается в укреплении. Мы должны ясно дать понять, что любое вторжение или любое нападение на члена НАТО привлечет в конфликт всю мощь альянса, чтобы нанести поражение белорусским силам или российским силам, если они нападут на НАТО.

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