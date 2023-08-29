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В минском аэропорту мужчина предъявил пограничникам напечатанный на принтере паспорт РФ

  • 29.08.2023, 14:14
  • 2,158
В минском аэропорту мужчина предъявил пограничникам напечатанный на принтере паспорт РФ

История получила продолжение.

В столичном аэропорту пограничники задержали мужчину с фальшивым паспортом, сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером 27 августа в минском аэропорту при оформлении пассажиров рейса Минск — Ереван был выявлен нарушитель. Мужчина для оформления предъявил внутренний паспорт гражданина России, который был полностью поддельный — все страницы документа были имитированы под подлинный образец на обычной оргтехнике.

«В ходе разбирательства в личных вещах нарушителя обнаружили паспорт гражданина Казахстана. Как выяснилось, мужчине запрещен въезд в Армению, поэтому он решил обойти закон, используя фальшивый документ», — рассказали в ГПК.

Мужчину поместили в ИВС. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин и депортация. Кроме того, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность.

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