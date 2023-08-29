Будет лишь «Кхе-кхе» Александр Невзоров

29.08.2023, 14:25

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С Шойгу чуть сложнее, но тоже предсказуемо.

«Патриотическая общественность» продолжает выманивать путина на (похороны Пригожина). Это, мягко говоря, некорректно. Путин и так сделал, все, чтобы эти похороны, наконец, состоялись.

Если кремлевского потрошителя дожмут и он явится, то для полноты картины на похоронах будет не хватать счастливого Шойгу и тех ракетчиков, которые долбанули ракетой в брюхо пригожинского «Эмбрайра».

Если вся эта кодла заявится, то крайне любопытно будет почитать надписи на лентах их венков.

С ракетчиками все понятно. Ничего другого, кроме как «Нашей лучшей мишени от коллектива расчета РЗК» и «Благодарим за отличную геометрию полетного курса!» - ПВОшники написать и не могут.

С Шойгу чуть сложнее, но тоже предсказуемо.

Фантазии у него мало, а вот со злобой порядочек. На траурной ленте его венка, золотом по черному муару будет идти надпись «Гаду лысому от Кожугетовича».

Путинский же веночек будет самым лаконичным. На ленте будет лишь «Кхе-кхе».

Александр Невзоров, t.me

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