В Полоцке отца троих детей отправили на 25 суток под арест за «экстремизм» 2 29.08.2023, 14:27

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На него донес сосед.

Суд в Полоцке отправил под арест отца троих несовершеннолетних детей Вадима Бердникова за «пикет в соцсетях» и распространение «экстремистских» материалов, сообщает «Віцебская вясна».

Мужчина родом из агрогородка Горани. Известно, что он работает строителем в московской компании. Задержали мужчину после того, как его сосед сообщил в милицию о наличии у Бердникова татуировки с изображением «Погони» на ноге.

Выяснилось также, что мужчина сохранил на своей странице во «Вконтакте» информацию с логотипом tut.by. Суд назначил ему 25 суток ареста.

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