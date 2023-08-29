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В Полоцке отца троих детей отправили на 25 суток под арест за «экстремизм»

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  • 29.08.2023, 14:27
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В Полоцке отца троих детей отправили на 25 суток под арест за «экстремизм»

На него донес сосед.

Суд в Полоцке отправил под арест отца троих несовершеннолетних детей Вадима Бердникова за «пикет в соцсетях» и распространение «экстремистских» материалов, сообщает «Віцебская вясна».

Мужчина родом из агрогородка Горани. Известно, что он работает строителем в московской компании. Задержали мужчину после того, как его сосед сообщил в милицию о наличии у Бердникова татуировки с изображением «Погони» на ноге.

Выяснилось также, что мужчина сохранил на своей странице во «Вконтакте» информацию с логотипом tut.by. Суд назначил ему 25 суток ареста.

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