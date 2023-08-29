В Советском районе Минска под снос пойдут не только частные дома 29.08.2023, 14:38

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Где будут возводить многоэтажки?

В Советском районе Минска основным застройщиком на сегодняшний день является местный УКС. В ближайшее время это предприятие приступит к возведению сразу нескольких многоэтажек. Среди них, кстати, будут и каркасники. Об этом «Минск-Новости» рассказали в управлении капитального строительства района.

Практически все новостройки будут сосредоточены неподалеку друг от друга. Одна многоэтажка разместится в квартале Л. Беды — Тиражной — Восточной — Белинского. Ранее УКС построил на этой площадке два дома. Сейчас рядом с ними, как и планировалось, вырастет третий — на три подъезда. Старт строительства намечен в самое ближайшее время.

Вторая многоэтажка вырастет на месте базы районного «Ремавтодора» в границах ул. Восточной — пер. 2-го Топографического — ул. Топографической. Дом запланирован монолитно-каркасный на 3 подъезда и 10 этажей с административными помещениями на первом уровне. Выход на площадку предполагается до конца этого года.

Еще один жилой объект пропишется в границах Олешева — Топографической — 1-го Топографического переулка — Полиграфической. Этот большой дом на шесть подъездов будет сдаваться по очередям. Начать возведение планируют в первом квартале 2024 года.

Также сейчас идет реализация имущественных прав для застройки квартала в границах Лукьяновича — Восточной — 1-й Поселковой — Л. Беды (про этот участок частного сектора мы рассказывали). Как говорят в УКСе, здесь будет два дома (на два и на три подъезда) и наземный паркинг. Строительство разделят на две очереди. К концу этого года завершат разработку проекта. Следовательно, в 2024-м можно будет приступать к строительству.

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