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Соловьев и Гурулев устроили истерику из-за прорыва российского фронта под Работино

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  • 29.08.2023, 14:50
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Соловьев и Гурулев устроили истерику из-за прорыва российского фронта под Работино

Бегство войск РФ впечатлило пропагандиста и генерала.

Пропагандист Владимир Соловьев, а также российский генерал Андрей Гурулев, выступая в передаче «Прямой контакт», наперебой принялись заявлять, что командование войск РФ должно немедленно нанести удар тактическим ядерным оружием по селу Работино Запорожской области, откуда сбежала на днях российская армия.

Видео опубликовал ТГ-канал «Украина 365».

Соловьев и Гурулев, повторяя слова, словно под копирку, назвали село Работино «идеальным местом для применения тактического ядерного оружия».

Они уверены, что ВСУ там «скучковались» и сосредоточили такое количество, что, нанеся туда удар ТЯО, можно потом «победным маршем» захватить и Запорожскую, и даже Днепропетровскую области.

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