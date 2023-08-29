Белорусы смогут увидеть огромное голубое суперлуние 29.08.2023, 14:53

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Это произойдет в ночь на 31 августа.

В Беларуси в ночь на 31 августа 2023 года можно будет увидеть суперлуние или полнолуние голубой Луны. Примечательно, что в последний месяц лета это уже второе суперлуние. Первое, можно было увидеть 1 августа, которое называли Осетровым. Так, 30 августа Луна приблизится к Земле на расстоянии 357 181 километра, а уже 31 августа наступит суперлуние, когда можно будет увидеть самую большую голубую Луну в 2023 году.

При определенных условиях Луна приобретет слегка голубоватый оттенок. Примечательно, что следующую голубую Луну можно будет увидеть лишь 31 мая 2026 года, пишет «Комсомолка».

Что нельзя делать в cуперлуние 31 августа

В данный период следует отказаться от каких-либо крупных дел. Речь идет про строительство, ремонт, смену работы. Кроме того, стоит также отказаться от значимых покупок. Не рекомендуется совершать финансовые сделки и брать деньги в долг. Запрещено конфликтовать.

Что можно делать в cуперлуние 31 августа

Обязательно нужно загадать желание, четко сформулировав его заранее. Кроме того, следует завершить все ранее начатые дела. Считается, что период cуперлуния является довольно удачным для творческих людей, чтобы реализовать свой потенциал.

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