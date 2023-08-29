В Крыму раздались взрывы на базе армии РФ, где недавно был уничтожен С-400 «Триумф» 29.08.2023, 15:11

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Опубликлвано видео «прилета».

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы 29 августа. В сети сообщают о «прилете» неподалеку от Оленевки.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

Местные сообщают, что рядом с Оленевкой был слышен глухой взрыв, после которого поднялся густой дым.

Сообщается, что кареты скорой помощи уже направились к месту взрыва.

При этом российские пропагандистские каналы пытаются оправдать «бавовну» на полуострове. Они пишут, что в Оленовке якобы горит трава в степи.

Ситуация в Крыму

В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами украинских защитников по скоплениям российских солдат, технике и складам с боеприпасами.

В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

А 24 августа украинские разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

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