Белорус на границе в Бресте проглотил содержимое своего кошелька 1 29.08.2023, 15:15

1,682

Что в нем было?

В Бресте на границе задержали 31-летнего мужчину, который во время досмотра проглотил содержание своего кошелька для монет. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Мужчина ехал в Беларусь на автобусе Познань — Гомель. Во время таможенного досмотра белорус открыл свою монетницу и проглотил содержимое. Сотрудники таможни обнаружили в кошельке остатки вещества зеленого цвета. Находку отправили на экспертизу.

Исследование показало, что в монетнице находилось особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол, которое является активным компонентом наркотических средств, получаемых из конопли (марихуана, гашиш).

Также в сумке мужчины обнаружены остатки гашиша. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».