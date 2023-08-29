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Белорус на границе в Бресте проглотил содержимое своего кошелька

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  • 29.08.2023, 15:15
  • 1,682
Белорус на границе в Бресте проглотил содержимое своего кошелька

Что в нем было?

В Бресте на границе задержали 31-летнего мужчину, который во время досмотра проглотил содержание своего кошелька для монет. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Мужчина ехал в Беларусь на автобусе Познань — Гомель. Во время таможенного досмотра белорус открыл свою монетницу и проглотил содержимое. Сотрудники таможни обнаружили в кошельке остатки вещества зеленого цвета. Находку отправили на экспертизу.

Исследование показало, что в монетнице находилось особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол, которое является активным компонентом наркотических средств, получаемых из конопли (марихуана, гашиш).

Также в сумке мужчины обнаружены остатки гашиша. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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