Белорус на границе в Бресте проглотил содержимое своего кошелька

Белорус на границе в Бресте проглотил содержимое своего кошелька1
- 29.08.2023, 15:15
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Что в нем было?
В Бресте на границе задержали 31-летнего мужчину, который во время досмотра проглотил содержание своего кошелька для монет. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Мужчина ехал в Беларусь на автобусе Познань — Гомель. Во время таможенного досмотра белорус открыл свою монетницу и проглотил содержимое. Сотрудники таможни обнаружили в кошельке остатки вещества зеленого цвета. Находку отправили на экспертизу.
Исследование показало, что в монетнице находилось особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол, которое является активным компонентом наркотических средств, получаемых из конопли (марихуана, гашиш).
Также в сумке мужчины обнаружены остатки гашиша. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.