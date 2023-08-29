Опасное прощание Телеграм-канал «СерпомПо»

29.08.2023, 15:26

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А ведь мог бы проползти «бочком», как у Жириновского.

Лицедейство было бы полным, если бы великий геополитик вдруг объявился на похоронах своей обрушенной с небес креатуры - Пригожина.

Ведь появлялся же как-то «бочком», скажем, полупублично, на прощании с Жириновским и Горбачевым. Как бы, переворачивая страницы своей жизни. Мог бы и здесь. Но не случилось.

Выступил пресс-секретарь Дмитрий Песков и сухо, словно передернув затвор «Калаша», сообщил: «Присутствие президента не предусматривается. По конкретно похоронам не располагаем информацией. Тут решают родные и близкие. Здесь мы не можем без них говорить».

То есть, отпасовал на «родных и близких». Будто, мяч на их стороне, пусть попробуют сыграть в приглашение Путина.

Но здесь, вероятно, одна из причин – опасность для самого великого геополитика. Не приходилось встречать ни одного человека, кто верил бы в то, что конец Пригожина и его соратников – случайность.

Раз так, то являться на прощание с Пригожиным опасно даже с дивизией охраны. Все-таки, он возглавлял вооруженную группировку, созданную «государством». Что могут удумать некоторые из его бывших подчиненных, кто знает? Так что, ни при чем здесь «родные и близкие», товарищ Песков. Совсем ни при чем.

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