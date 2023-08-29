В Беларусь пришла тропическая воздушная масса 1 29.08.2023, 15:35

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Прогноз погоды на 30 августа - 1 сентября.

30 августа погодные условия в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса тропического происхождения, днем по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, пишет pogoda.by.

В отдельных районах прогремят грозы. Днем местами по стране ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +29..+34°С, местами по Гомельской области воздух прогреется до +35°С, в крайних западных районах Беларуси она составит +26..+28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

31 августа погодные условия будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать умеренно теплая неустойчивая воздушная масса с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем будет от +21°С по западу до +30°С по востоку республики.

1 сентября погоду в основном будет формировать умеренно теплая неустойчивая воздушная масса, по востоку республики сохранится влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +19..+25°С.

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