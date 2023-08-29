Украинские воины FPV-дроном уничтожили российскую артустановку «Мста-С»
- 29.08.2023, 15:40
Операция прошла на одном из самых горячих направлений украинского фронта.
Силы обороны Украины обнаружили российскую артиллерийскую установку «Мста-С» и уничтожили ее с помощью дрона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
«Сокрушительное поражение вражеской самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» FPV-дроном на одном из самых горячих направлений», - говорится в сообщении.
По словам Залужного, это результат работы украинских воинов 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
На видео можно увидеть, как по российской САУ был нанесен удар дроном, она загорелась и затем взорвалась от детонации снарядов.