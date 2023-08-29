The New York Times: Перед ВСУ стоит новая стратегическая цель на Юге 29.08.2023, 16:03

В 24 километрах от Работино расположен контролируемый российскими оккупантами город Токмак.

Захват Украиной села Работино означает, что подразделения украинской армии преодолели первый слой минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров. И это, как считают, военные аналитики, потенциально может создать новые стратегические возможности для ВСУ, пишет американское издание The New York Times (перевод — dialog.ua).

По словам военных аналитиков, конечной целью наступления ВСУ на Работино является город Мелитополь. Освобождение Работино поможет поднять боевой дух населения, а также откроет путь на следующую цель украинских военных.

Примерно в 24 км от Работино расположен контролируемый российскими оккупантами город Токмак.

Его захват имел бы стратегическое значение. Однако, как показывают спутниковые снимки, чтобы достичь Токмака, украинским войскам придется прорвать еще две российские оборонительные линии.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, сообщила Военному медиацентру, платформе Министерства обороны Украины, что украинские войска сейчас продвигаются на юго-восток к селам Новопрокоповка и Очеретоватое, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны российских войск.

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