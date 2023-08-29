Ученые раскрыли секреты «белых коней» Англии 29.08.2023, 16:08

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В сельской местности Англии есть уникальное и удивительное зрелище.

Уффингтонская белая лошадь, старейший из геоглифов такого типа, расположенный в Оксфордшире, может похвастаться возрастом, превышающим три тысячелетия. В последнее время это удивительное создание вызывает беспокойство, поскольку эксперты обнаруживают постепенное уменьшение его величины, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

На сегодня ни одна из меловых лошадей в Англии не может сравниться с Уффингтонской, которой 3 000 лет и что простирается на невероятные 110 м длину, по древности или сохранности. Эта гигантская фигура происходит из поздних периодов бронзового и железного века, в частности, с 1740 до 210 года до н.э.

Место вокруг нее полно исторического значения. Рядом с лошадью разворачивается древнее городище на юго-западе, курганы эпохи неолита и волнистое геологическое образование, известное под названием "The Manger".

Адриан Кокс, региональный археолог Национального фонда, предполагает, что лошадь могла служить территориальным маркером или знаком собственности на землю. Исследователь отмечает, что в конце бронзового века в этом месте наблюдалась повышенная активность.

Итак, фигура создана на ландшафте, эффективно обозначая важное и ключевое место, видимое за многие километры, так служа эффективной территориальной демаркацией.

Этот меловой конь потенциально выполнял ритуальную функцию, возможно, символизируя места захоронений и указывая на чрезвычайную природу этого места. Кроме того, он мог передавать предупреждения враждебным общинам. Несмотря на эти предположения, Кокс признает, что они остаются неподтвержденными теориями, оставляя истинное назначение Уффингтонской лошади в тайне.

Выбор лошади как символа людей бронзового века вызывает вопрос: почему выбрано именно это животное. Кокс объясняет, что в тот период лошади пользовались большим почетом и символизировали власть.

В контексте бронзового века лошади были относительно новым явлением на Британских островах, а это означает, что те, кто владел ими, имели власть, поскольку эти животные были ключевыми для быстрой коммуникации и ведения войны.

Исследователи добавляют, что существует множество теорий, объясняющих происхождение Уффингтонской белой лошади, но ни одна из них не является правдивее других. Одна из самых распространенных теорий связана с кельтской богиней лошадей Эпоной, которая также занималась пони, ослами и мулами. Сходство лошади с рисунками на кельтских монетах подтверждает гипотезу о почитании Эпоны.

Другое предположение, хоть и менее вероятное, заключается в том, что фигура напоминает историю о том, как святой Георгий убивает дракона. Эта интерпретация, хоть и увлекательна, но требует больше доказательств.

Однако течение времени создает серьезную угрозу для Уффингтонской белой лошади. Разрастание травы и мха может привести к его исчезновению в течение следующих двух десятилетий, если не вмешаться природоохранным мерам.

Когда-то Англия могла похвастаться коллекцией из по меньшей мере 20 меловых лошадей, расположенных преимущественно в Уилтшире, хотя многие из них, вероятно, заброшены из-за отсутствия инициатив по сохранению. Большинство оставшихся фигур имеют относительно недавнее происхождение, появившись в 19 веке, вероятно, как дань архетипу, найденному в Уффингтоне.

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