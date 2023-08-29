Стало известно, сколько белорусов получили «шенген» в 2022-ом году 3 29.08.2023, 16:10

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Назвали и процент отказов.

Портал SchengenVisaInfo поделился статистикой по одобрению шенгенских виз за 2022-ой год. Беларусь стала одним из лидеров в списке стран, гражданам которых реже всего отказывают в получении заветного «шенгена».

В прошлом году белорусы подали 120 893 заявления на получение шенгенской визы. Визы с возможностью многократного посещения стран ЕС получили 99 525 белорусов. Отказали в получении визы всего 2292 белорусам — это 1,9% от общего числа заявлений.

Для сравнения, в Индии отказали 18% заявителей, в Узбекистане — 16,2%, в Турции 15,5%, в Армении 12,7%, в России — 10%.

Чаще всего получение «шенгена» запрашивали граждане Турции (778 409 заявок), России (687 239) и Индии (671 928).

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