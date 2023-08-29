Ахиллесова пятая Путина 29.08.2023, 16:17

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Что повлечет за собой крах российского режима?

Во временно оккупированном Крыму все чаще звучат «хлопки» и происходят громкие события, например, уничтожение российского комплекса С-400 или высадка украинских разведчиков на полуострове.

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев рассказал «24 Каналу», что эти события должны радовать всех нормальных людей, ведь Крым должен быть освобожден от российской оккупации.

Виновные в войне должны предстать перед судом

Он подчеркнул, что любые успешные операции в Крыму – это залог будущей победы Украины над оккупантами.

- Крым является ахиллесовой пятой режима Владимира Путина. Eго систему разрушит именно деоккупация полуострова. Это будет означать полное поражение и крушение этого режима, – уверен глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Когда это будет достигнуто, только тогда можно будет рассчитывать на то, что Россия трансформируется в другое государственное образование. А также, что виновные в этой преступной войне предстанут перед судом и будут выплачивать компенсацию Украине и украинскому народу.

Больной вопрос для Путина

В то же время российские пропагандисты умалчивают громкие события, происходящие во временно оккупированном Крыму, или взрывы на аэродромах в России.

- Россияне не распространяют эту информацию, потому что для Путина и его окружения это уязвимый и болезненный вопрос, – заметил Закаев.

Он вспомнил, какой "захват" и "возвышение" вызвало в России оккупация Крыма в 2014 году. Cейчас все это рушится и приведет к окончательной потере полуострова страной-агрессорой.

- В Кремле понимают, что деоккупация Крыма станет поражением России. Поэтому и пытаются любым способом скрыть информацию о таких инцидентах на полуострове и в стране-агрессоре, чтобы не допустить своего краха, - уверен Ахмед Закаев.

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