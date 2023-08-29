Сельчанина приговорили к «домашней химии» за участие в воскресном марше протеста 29.08.2023, 16:28

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Приговор вынесла судья Ольга Емельянченко.

Суд Советского района Минска 19 июля вынес приговор 28-летнему жителю деревни Антополье Смолевичского района Владимиру Дудко, обвинив его в участии в массовых акциях протеста в сентябре 2020 года (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщают правозащитники.

Судебный процесс вела судья Ольга Емельянченко. До суда Владимир Дудко находился под залогом в размере 3 700 рублей.

По материалам обвинения, слесарь-электромонтажник Владимир Дудко в сентябре 2020 года, «находясь на проезжей части улиц Максима Богдановича и Веры Хоружей, нарушал общественный порядок, не подчинялся требованиям сотрудников милиции, мешал работе общественного транспорта, чем причинил «Минсктрансу» материальный ущерб на сумму 33 771 рубль 63 копейки».

За «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок», суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года и шесть месяцев.

4 августа 2023 года Дудко был внесен в перечень граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к «экстремистской деятельности».

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