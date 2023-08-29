«Начинал с 600 евро, а сейчас зарабатываю около 1900» 29.08.2023, 16:47

Работающие в логистике в Польше белорусы рассказали о доходах и тратах.

Транспортно-логистическая отрасль — одна из самых высокооплачиваемых в Польше. К тому же здесь всегда много вакансий для иностранцев. MOST поговорил с белорусами, которые работают в транспортной сфере, о том, сколько им платят и на что хватает этих денег.

«Стараемся откладывать минимум 2000 злотых»

Станислав — транспортный менеджер. Он переехал в Польшу в конце 2020 года, когда стало очевидно, что за участие в протестах «за ним придут». Через несколько недель после того, как он пересёк границу, его данные появились в списках невыездных.

В Беларуси он работал в транспортной компании. Поэтому после двухнедельного карантина поехал во Вроцлав, где по совету знакомого устроился в транспортную компанию. Правда, зарплату предложили очень низкую по польским меркам — около 600 евро.

— Этих денег еле-еле хватало на съём комнаты и жизнь. А к концу месяца приходилось влезать в старые накопления, — вспоминает Станислав.

Со временем зарплата молодого человека выросла до 900 евро, но и этого было «маловато».

В этой компании белoрус проработал около года, а потом решил сменить работу: перешёл работать в литовскую транспортную компанию с офисом во Вроцлаве. По иронии её офис оказался на два этажа выше прежнего.

— Перейти в новую компанию было совсем не сложно: я прошёл два собеседования в zoom, по итогам которых меня взяли. Зарплата с того времени существенно выросла: сейчас я получаю до 1900 евро. Это зависит от финансовых результатов.

Станислав живёт с девушкой, бюджет у них общий: не менее 7,5 тыс. злотых — зарплата Станислава и 5 тыс. злотых — зарплата его девушки. Обычно общий ежемесячный доход составляет около 13 тыс. злотых.

Жильё

Самая большая статья расходов пары — жильё. Молодые люди арендуют двухкомнатную квартиру в десяти минутах ходьбы от центра Вроцлава за 3150 злотых. Они первые квартиросъёмщики. Ценник уже включает коммунальные платежи, но при перерасходе белoрусы доплачивают за коммуналку. Обычно перерасчёт делается раз в полгода. В прошлый раз они доплатили за воду около 1000 злотых.

Питание

Еду белoрусы готовят дома, поэтому траты на питание укладываются в 1500 злотых в месяц. На работу Станислав берёт ссобойки.

«Я очень полюбил готовить, — признаётся он, — моя девушка с чуть меньшим энтузиазмом, но тоже готовит». Станислав делает пасты, ризотто, салаты и драники, а его избранница — супы, рыбу, фаршированные перцы.

Транспорт

— Автомобиля у нас нет, так как у меня нет прав, — говорит Станислав. — Сейчас учусь в местной автошколе. Сделать это в Беларуси не получилось по разным причинам. Ездим в основном на такси и трамваях. Для дальних поездок или поездок на озеро предпочитаем поезда и автобусы. Иногда нас подвозят друзья.

Здоровье и уход за собой

Вопрос медицинского обслуживания в Польше пара пока не решила. Девушка ездит решать проблемы со здоровьем на родину во Львов, а Станислав лишь раз обращался к врачу в частный медцентр — тогда мужчина заболел ковидом, и врач по телефонному звонку выписал больничный.

— Скоро предстоит лечить зубы, и я уже морально и финансово готовлюсь. Рассчитываю на 10 тыс. злотых.

Одежда и обувь

Одежду и обувь пара покупает по необходимости. Обычно на это уходит 500–700 злотых в месяц. Многое заказывают в интернет-магазинах.

Развлечения и спорт

— Вечерами в будние дни я хожу заниматься в тренажерный зал или езжу играть в футбол. В субботу с утра у меня тоже тренировка. Моя девушка спортом занимается дома. В итоге на спорт уходит 400 злотых.

Сбережения

— Всё, что у нас остаётся, откладываем в копилку. Ежемесячно стараемся откладывать минимум 2 тыс. злотых в самый затратный месяц и около 3-4 тыс. злотых в обычный.

Итого. Ежемесячные расходы

Аренда квартиры — 3150 злотых.

Продукты — 1500 злотых.

Одежда и обувь — 500-700 злотых.

Здоровье и уход за собой — 500-700 злотых.

Развлечения — 600-700 злотых.

Спорт — 400 злотых.

«Самая большая статья расходов — питание»

Валерий (имя изменено) переехал работать в Польшу пять с половиной лет назад, а в начале 2022 года перевёз сюда свою семью: супругу и двоих детей. Сейчас он работает дальнобойщиком.

Его зарплата колеблется от 7 тыс. до 10 тыс. злотых в месяц, но в среднем в 2022 году составляла 8250 злотых. Валерий работает по графику «четыре недели — работа, две недели — отпуск».

Кроме того, семья получает пособие 500+ на двоих детей. Это 1000 злотых в месяц.

Жильё

В прошлом году Валерий купил небольшую двухкомнатную квартиру площадью 36 кв. метров в маленьком городе возле Гдыни. Для этого он взял кредит на 30 лет под 8% годовых. Стоимость квартиры составила 60 тыс. долларов. На данный момент размер ежемесячного платежа составляет 1420 злотых. Коммунальные платежи семье обходятся в 400 злотых, а зимой — в 550-600.

Питание

Самая большая статья расходов у семьи из четырёх человек — питание. В июле вышло 3220 злотых. Правда, в эту сумму Валерий включил траты на сигареты (около 500 злотых).

Питается семья чаще всего дома. В кафе ходят, когда ездят на море или когда гуляют по городу. «В прибрежной зоне очень дорого», — объясняет Валерий.

Здоровье

Сейчас семья пользуется государственной медициной. По словам мужчины, очередей к детским врачам в их районе почти нет. Но несмотря на это, в ближайшем будущем Валерий планирует купить медицинскую страховку. Она будет стоить примерно 220 злотых в месяц на всю семью.

Транспорт

Автомобиля в семье нет, а передвигаются беларусы в основном на СКМ — скоростной городской железной дороге. В июле на СКМ потратили 405 злотых: часто ездили на пляжи.

Одежда и обувь

На одежду и обувь семья обычно тратит от 200 до 500 злотых в месяц.

«Часто мониторим акции», — признаётся Валерий.

— Любим с дочкой плавать на байдарке. В июле плавали три раза. Это обошлось нам в 240 злотых. И конечно море! — описывает Валерий развлечения семьи.

Ребёнок Валерия посещает относительно дорогой детский сад. На него уходит всё детское пособие. Но молодой человек говорит, что сад того стоит.

— У нас очень крутой детский сад. Там постоянно проводят экскурсии и праздники. Английский изучают с трёх лет.

После всех трат каждый месяц у семьи остаётся от 1000 до 1500 злотых. Эти деньги они тратят на покупки бытовой техники, развлечения или на досрочное погашение кредита. Кроме того, в августе Валерий вложил часть денег в ремонт.

— В целом, по моим ощущениям, после переезда в Польшу добавились только расходы на квартиру: в Беларуси у нас было своё жильё. В остальном практически ничего не изменилось. Всей семье здесь нравиться: тихо, спокойно и море недалеко.

Итого. Ежемесячные расходы

Квартира — 1820 злотых

Питание — 2720 злотых

Транспорт — 405 злотых

Одежда и обувь — от 200 до 500 злотых

Страховка — 220 злотых

Развлечения — 600 злотых

Другое — 1000-1200 злотых.

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