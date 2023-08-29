Торговую сеть «Виталюр» продолжают забрасывать исками 1 29.08.2023, 17:20

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К ритейлеру выдвинули множество претензий.

Компании «Виталюр» продолжают предъявлять претензии через суды. Среди тех, у кого есть вопросы к фирме, — производители и поставщики товаров. Это следует из данных на сайте Верховного суда, заметило «Зеркало».

В Экономическом суде Минской области на сентябрь назначены как минимум 12 судебных заседаний по искам к «Виталюру». Так, на 4 сентября запланирован суд по иску компании «Кондитер Трейдинг». Предмет спора — об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления. Ранее эта российская фирма, которая занимается оптовыми продажами мучных кондитерских изделий, обращалась с иском в суд из-за поставок товаров.

Из-за отсрочки или рассрочки исполнения постановления в Верховный суд также обратились фермерское хозяйство «Сула» Столбцовского района, мясокомбинат «Славянский», компания по переработке и консервированию картофеля «Машпищепрод», оптовый поставщик продуктов питания «Ресторация».

В Экономическом суде Минска на конец августа и сентябрь назначено как минимум девять заседаний по искам к «Виталюру». Среди истцов значатся, к примеру, «Минбакалеяторг». Предмет спора — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам купли-продажи, поставкам товаров. Также у истца есть вопросы по неустойке и процентам за пользование чужими денежными средствами.

Ранее судебные иски «Виталюру» предъявляли дистрибьюторско-логистическая компания «НП-СЕРВИС», правопреемник табачной компании «БАТ Беларусь» («Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»), российская фирма по оптовым продажам мучных кондитерских изделий, поставщик чая и кофе «Натур Текнолоджис», девелоперская компания «Тапас».

Напомним, 21 февраля этого года был последний рабочий день магазинов «Виталюр». Бывшие магазины этой торговой сети теперь работают под вывеской «Санта». К концу 2021 года у ритейлера «Виталюр» накопилось краткосрочных кредитов и займов в общей сложности на 158 млн рублей, а краткосрочные обязательства перед поставщиками и подрядчиками на тот момент достигли 130 млн рублей. В итоге 2022 год компания провела в попытках разрешить финансовые трудности и расплатиться с поставщиками, которые один за другим обращались в суд.

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