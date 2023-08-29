Как работает особая тактика ВСУ по выжиганию артиллерии россиян 29.08.2023, 17:28

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Ситуация у украинских военных на фронте с боеприпасами улучшается.

Украинские бойцы разработали особую тактику по эффективному уничтожению артиллерии россиян. Об этом «Апострофу» рассказал генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он отметил, что в начале года россияне использовали около 50-70 тысяч боеприпасов в сутки, а украинские силы - около 7 тысяч. Тогда разница составляла разы, сейчас же - ситуация стала значительно лучше.

- Улучшить положение можно контрбатарейной борьбой, так артсистемы НАТО, доступные нам, бьют точнее и дальше. По сравнению с маем количество уничтоженных российских артиллерийских позиций увеличилось втрое - было 200, а сейчас возросло примерно до 600 уничтоженных установок в месяц, - пояснил он.

Учитывая, что российские оккупанты начинали полтора года назад вторжение с 5 тысячами артиллерийских систем, сейчас число остается хоть и на высоком уровне, однако все равно сокращается ежемесячно, добавил Игорь Романенко.

Напомним, по последним данным Генштаба, украинские войска имеют успех в направлении Вербового на южном фронте. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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