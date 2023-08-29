В РФ новый обвал рубля 8 29.08.2023, 17:45

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Москва больше не может сдерживать санкции.

В России новый обвал рубля, который после небольшого периода затишья снова начал падать по отношению к доллару и евро. Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что, несмотря на усилия российских властей, чуда с рублем не произошло.

- Снова начинаются новости с биржи. Чуда не произошло: евро снова 106 рублей, доллар - 96. Центробанк смог поддержать падающий рубль и сбил эмоции, но фундаментальные причины за пределами его власти, так как они лежат в области внешней политики, - пишет он.

По словам эксперта, по российской валюте наносит удар сильнейший дисбаланс между валютным импортом и экспортом. Вполне возможно, что именно такой эффект и предусматривали западные финансисты, которые не стали создавать критических проблем на пути товарных поставок в Россию и из России, но при этом создали огромные трудности при финансовых расчетах.

Итог уже проявился, хотя прошло всего полтора года после начала войны, и примерно половину этого срока создавались барьеры из санкций.

- Получилось лучше не придумаешь: возникший дисбаланс буквально разрушает финансовую систему России, вытаскивая из нее валютные накопления, оставляя взамен них откровенный мусор в виде неконвертируемых валют стран третьего мира. Все остальное сделают объективные факторы, - пишет он.

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